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Yaşam

Bu kadının hayatı değişti

Ayşe, tedavi olmak için geldiği New York'ta yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

18 Şubat 2011 02:00

T24- Taliban tarafından burnu ve kulakları kesilen Afgan kızı Bibi Ayşe'yi Times dergisinin kapağı sayesinde tüm dünya tanıdı. Ayşe, tedavi olmak için geldiği New York'ta yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

Taliban mensubu kocası tarafından burnu kesilen Afgan kız Bibi Ayşe, ABD'de günlük yaşama alışıyor.

İki yıl önce Taliban mensubu kocası tarafından burnu kesilen Afgan kız Bibi Ayşe, tedavi olmak üzere getirildiği ABD’de artık günlük yaşamın içine karıştı.

Daily Mail’in haberine göre, bugün 20 yaşında olan Bibi, New York metrosunda sıradan bir yolcu olarak ilk kez görüntülendi.

Ailesi tarafından zorla bir Taliban üyesiyle evlendirildikten sonra evden kaçtığı için kocası tarafından burnu kesilen Bibi Ayşe, geçen yıl Ağustos ayında Time dergisine kapak olunca bütün dünyanın dikkatini çekmişti.

Genç kızın, babasının borcuna karşılık olarak 12 yaşında bir Taliban mücahidine verildiği ortaya çıkmıştı.

Tedavi amacıyla ABD’ye getirilen Bibi’ye protez burun yapılmış ve ayrıca psikolojik tedavi başlatılmıştı.

Bugün 20 yaşında olan Bibi artık annesiyle birlikte New York’ta bir dairede yaşıyor ve takı yaparak hayatını kazanmaya çalışıyor.

Okuma yazması olmayan Afgan kız bir yandan da İngilizce öğreniyor.

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