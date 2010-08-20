Bu kadın tıpkı bir mıknatıs gibi

T24- İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki Brenda Allison tam bir mıknatıs! Metaller, normal insanlara göre çok daha güçlü bir elektro manyetik alana sahip olan Brenda'nın üzerine yapışıp kalıyor.



Bozuk paralar, anahtar, çengelli iğne gibi nesneler bir çocuk annesi Brenda'nın vücudunda dakikalarca düşmeden kalıyor. Aşırı yüklü vücudu ampül patlatabiliyor, otomobil alarmlarını çalıştırıyor ve marketlerdeki para kasalarını bozabiliyor.



Doktorlar muhasebe müdürü Brenda'ya manyetizmasının nedeninin aşırı stresten kaynaklanıyor olabileceğini ve stresi azaltmak için bir şeyler yapması gerektiğini söylemiş.



Brenda, "İnsanlar bu durumu gösterdiğimde gülüyorlar. Ben de üzerinde mıknatıslar olan buzdolabı kapağı gibi hissediyorum kendimi. Bir dükkanda alışveriş sırasında kasanın bozulmasına neden olmaktan daha utanç verici bir şey yok" diyor.



Elektro-terapi uzmanı Kathy Geminiani, "Herkes farklı derecelerde yüklüdür, Brenda anlaşılan fazla yüklü" diyor.



