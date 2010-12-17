-BU KADIN KORKU NEDİR BİLMİYOR ROMA (A.A) - 17.12.2010 - ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki bir kadın, tam tabiriyle korku nedir bilmiyor. Iowa Üniversitesinden nörolog Justin Feinstein, "SM" olarak adlandırdıkları kadında, ''Urbach-Wiethe'' diye de bilinen Lipoid Proteinozis hastalığı bulunduğunu, bu nedenle beyninin, başta korku olmak üzere duyguların denetiminden sorumlu amigdala bölgesinin hasar gördüğünü söyledi. Feinstein, nadir rastlanan hastalığı nedeniyle 10'lu yaşlarında beyninin bu bölgesini kaybeden SM'nin, o zamandan bu yana hiçbir şekilde korku hissetmediğini ve dolayısıyla çevresindeki tehlikelerin farkına varamadığını kaydetti. Buna ilişkin örnekler de veren Feinstein, korku duygusunu en son çocukluk yaşlarından yaşayan SM'in bir akşam parkta oturan bıçaklı bir adamın kendisini çağırması üzerine ona doğru yaklaştığını ve saldırganın bıçağı boynuna dayamasına rağmen serinkanlılığını koruduğunu anlattı. SM'nin korkusuzluğunun defalarca test edildiğini söyleyen Feinstein, kadına en dehşet verici korku filmlerinin izlettirildiğini ve hatta sürüngenler ve böceklerden nefret ettiğini söylediği için ona örümcek ve yılan gösterildiğini ifade etti. Ancak en ufak bir korku belirtisi göstermeyen SM'nin hayvanlara yaklaşıp dokunmaktan hiç çekinmediğini kaydeden Feinstein, tehlikeyi hissedemeyen ve kendini korumayan kadının ''hala hayatta olmasının gerçekten de olağanüstü olduğunu'' kaydetti. Feinstein, SM'nin durumunun, çatışma yaşayan askerlerde de görülebilen travma sonrası stres bozukluklarının ve fobilerin tedavisinde yeni yöntemlere ışık tutabileceğini de bildirdi. Araştırma, Current Biology dergisinde yayımlandı.