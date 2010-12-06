'Bu kadın asalak gibi hayatımıza yapıştı'

T24 - Eski manken Neslihan Yavuzcan’la birlikte olduğu iddia edilen ‘Arka Sokaklar’ dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in eşi Binnaz Ergin isyan etti.





Ünlü oyuncu Zafer Ergin’in (71) ismi eski voleybolcu ve manken Neslihan Yavuzcan ile aşk dedikodularıyla gündemden düşmüyor. Sık sık birlikte görüntülenen çiftin bu yakınlığı üzerine gözler Ergin’in kendisi gibi oyuncu olan 25 yıllık eşi Binnaz Ergin’e çevrildi. Ergin, Vatan'a konuştu:





Aciz bir kadın değilim, artık yeter. Erkekler 10 yaş genç ya da 10 cm uzun diye bir kadını tercih edecek olsalardı o zaman dünyanın düzeni değişirdi. Bu işler boyla posla olmaz. İnsan kendinden utanır, 'hata ediyorum' der vazgeçer. Ama bu tip kadınlar insanların hayatlarına asalak gibi yapışıp, oradan besleniyorlar. Bu kadın da bizim hayatımıza yapıştı. Her zaman gittiğim spor salonunda da karşıma çıkmaya başladı. İstiyorki 'aaa' diye üzerine saldırayım, ondan sonra 15 gün kadın programınlarına çıkıp, gözyaşı döksün. Kocamla tatile gidiyoruz, zırt pırt mesaj atıp, rahatsız ediyor. Ben eğitimli, işini iyi yapan bir insanım. Onu kültür bakımından 26’ya katlarım. Açıkçası bizim güzelliklere, kültüre, sanata aklımız eriyor. Zafer 70 yaşını ben de 50 yaşımı geçtim. Annem babam ‘Kızım ne oldu’ diye arıyor. Alışkın değiller böyle şeylere. Önemli değil diyorum ama artık ben utanıyorum. Bir kadın nasıl böyle olabilir diye ben utanıyorum. Zafer’e "Bir takım şeyler duyuyorum eğer ayrılmak istiyorsan ayrılalım’ dedim. ‘Hayır boşanmam’ dedi. Boşanmak istese adam evden çeker gider. Ortak çocuğumuz da yok. Ama gitmiyor.



O zaman ben de bu kadın için 25 yıllık yuvamı bozmam, boşanmam arkadaş. Yuvama bir saldırı, bir tehdit varsa aslan kesilim. Ben de şimdi yuvam için savaşıyorum, hodri meydan.



Neslihan Yavuzcan (38) ile Zafer Ergin birçok davete 2 yıldır beraber katılıyor.







'Dava açıuyorum'







Binnaz Ergin'in bu sözleri üzerine Neslihan Yavuzcan, "Zafer beyle dostluğumuz bakidir. O hanımefendiyle ilgili olarak yasal yollarla hakkımı arayacağım.” dedi.





