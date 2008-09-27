Bu kadarı Vakit için bile fazla

Cumhuriyet'in haberine göre, Vakit Gazetesi, son olarak basın meslek etiğini bir kez daha çiğneyerek eğitimcileri kandırdı. Vakit, Eğitim-Sen’in 3 şube başkanını Cumhuriyet adına arayarak demeçler aldı. Ertesi gün de bu demeçleri baştan sona çarpıtarak “Çocuklarımız bu kafaya emanet” başlığıyla manşete taşıdı.



Yaşadıklarını Cumhuriyet'e anlatan Eğitim-Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Turan Yıldırım, cep telefonundan kendisine ulaşan Vakit muhabirinin kendisini Cumhuriyet muhabiri olarak tanıttığını söyledi. Telefondaki kişinin kendisine “Okullarda Türk Hava Kurumu’na (THK) fitre verilmemesi, kurumun zarflarının boş bir şekilde geri gönderilmesi için çalışmalar yapılıyor” dediğini ve bu konuda Vakit gazetesinde bir haber çıktığını söylediğini ifade eden Yıldırım, daha sonraki süreci şöyle anlattı:



“Ben de Vakit gazetesinin bir saygınlığının olmadığını, bu tür haberlerin sürekli gazetede yer aldığını söyledim. Bu hükümet döneminde bu tür çalışmaların arttığını, hükümetin kadrolaştığını, bizim de buna karşı mücadele ettiğimizi anlattım. Telefondaki kişi ısrarla boş zarf konusunu açtı, ben de fitre ve zekât yardımlarının THK’ye verilmesinin doğal olduğunu, çünkü bu kurumun resmi bir kurum olduğunu söyledim. Tarikatların ve cemaatlerin geçmişten beri insanların inançlarını sömürerek bağış topladıklarını ve bunları kendi amaçları doğrultusunda kullandıklarını, oysa THK’ye yapılan bağışların nereye gittiğinin bilindiğini anlattım. Daha sonra Cumhuriyet balolarından söz etti, işte ‘Bu şeriatçılar balolara da karşı çıkıyorlar. Oysa balolar modernleşmenin simgesi değil mi, Eğitim-Sen bunlarla neden mücadele etmiyor?’ diye sordu. Ben de bir şube başkanı olarak bu konuda bir karar veremeyeceğimi, ancak sendikanın bu tür konulardaki duruşunun bilindiğini söyledim.”



‘Cumhuriyet’te demeç bulamadık’



Bu görüşmeden bir gün sonra sendikaya gelen gazetelerden Cumhuriyet’i alarak demeçleriyle ilgili haberi aradığını, ancak bulamadığını anlatan Yıldırım, daha sonra Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden gelen telefonla acı sürprizle karşılaştığını söyledi. Yıldırım, “Genel Merkez, Vakit gazetesinin manşetinde ‘Çocuklarımız bu kafaya emanet’ başlıklı bir haber olduğunu, haberde benimle birlikte İzmir 2 No’lu Şube Başkanı ve Mersin Şube başkanlarının da adının geçtiğini söyledi. Bunun üzerine Vakit gazetesini aldık ve şaşkınlık içerisinde okuduk” dedi.



Yıldırım, kendisiyle birlikte Mersin Şube Başkanı Ahmet Antmen ile İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Dumbak’ın da aynı tuzağa düşürüldüğünü söyledi. İki başkan da Yıldırım’ın ifadelerini doğruladı. Vakit gazetesinin manşetinde Uğur Bayer imzasıyla çıkan haberde, “Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin, gözünü zekât ve fitre paralarına diken THK ile işbirliği içerisinde olduklarını ve öğrencilere baskı yaptıklarını itiraf ettiler” ifadeleri yer aldı. Eğitim-Sen Ankara 3 No’lu Şube, yaşanan olayı bugün basın toplantısıyla protesto edecek.

