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Politika

'Bu kadar usta yalancı görmedik'

Aydın'da AKP'liler ve MHP'liler arasında pankart gerginliği yaşandı

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - Seçim çalışmaları için Aydın ve Muğla’da mitingleri olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, programının sarkması üzerine cuma namazını Adnan Menderes Havalimanı mescidinde kıldı. Yağmurlu havada Aydın’a gelen Erdoğan şehir turu atıp halkı selamladı. Bu arada MHP’lilerin Ak Parti’nin miting yapacağı alanda kendi binalarına “Bu kadar usta yalancı görmedik" parkartı gerginlik yarattı. Bu pankart Ak Parti pankartıyla kapatıldı.


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Ankara’dan Ana uçağı ile saat 13.15 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı’na inen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ulaştırma Eski Bakanı Binali Yıldırım ile partililer karşıladı.Başbakan Erdoğan, programındaki sarkma nedeniyle cuma namazını iç hatlar gelen yolcu bölümündeki mercitte kıldı. Başbakan gelişi öncesinde mescide girenler tek tek aranarak içeriye alındı. Aprondan direk mescitin bulunduğu alana otobüsle giden Başbakan Erdoğan, dönüşünde de yine aprondan gelip “Obaö helikopterine binerek Aydın’a gitmek üzere havalandı. Emniyet Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopterin de refakat ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’dan gelirken yanında kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile TBMM eski Başkanı ve AKP Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan da yeraldı.


YAĞMUR ALTINDA AYDIN’A İNDİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingi için Aydın’a geldi. Başbakan Erdoğan, bir süre yağmur altında şehir turu attıktan sonra mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı’na geçti.Adnan Menderes Stadyumu’na saat 14.30 sıralarında inen Başbakan Erdoğan’ı, Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekili adayları, resmi ve sivil erkan karşıladı. Yoğun yağmur ve güvenlik önlemleri altında Aydın’a ayak basan Başbakan Erdoğan, daha sonra otobüse binerek Aydın turu attı. Başbakan Erdoğan, yol boyunca bazı apartmanlardan kendisine gül atan vatandaşlarla selamlaştı, çocuklara hediyeler dağıttı. Bir apartmanın balkonunda CHP bayrağı sallayan kadın da dikkatlerden kaçmadı. Başbakan Erdoğan, daha sonra mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı’na geldi.


PANKART KRİZİ

Bu arada, Başbakan Erdoğan’ın miting yaptığı İstasyon Meydanı’na bakan Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı’nın yer aldığı binadaki “Bu kadar usta yalancı görmedik" yazılı pankartın önünü, vinçlere asılıp havaya kaldırılan, üzerinde Başbakan Erdoğan ile Adnan Menderes’in fotoğrafı bulunan dev bir pankartın kapatması dikkat çekti. Kısa süreli tartışmalara neden olan dev pankart, bir süre sonra rüzgardan yırtılınca indirildi yerine sadece Başbakan Erdoğan’ın posterinin bulunduğu yeni bir pankart çekildi.



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