"Bu kadar eşekle Koronavirüs karşısında işimiz zor” diyen Fatih Altaylı: Tüm eşeklerden özür diliyorum, beni bağışlasınlar

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, “Tüm çağrılara rağmen herkes sokakta yine. Mecburiyetten olsa anlarım ama keyif için gezmeye çıkmışlar. Bu kadar eşekle corona karşısında işimiz zor” ifadelerini kullandığı için eşeklerden özür diledi.

Altaylı, "Bazı okuyanlar tepki gösterdi. 'Hakaret edemezsin, çok ayıp ediyorsun' diye.

Önce çok önemsemedim ve açık söylemek gerekirse tepkilere de hak vermedim.

Ancak gün ilerledikçe haberler gelmeye başladı. Yine Boğaz kıyısı tıklım tıklımdı.

Yine millet kendini sokaklara atmıştı. Kadıköy sahili doluydu. İzmir’de Antalya’da durum hiç de farklı değildi. O zaman tepki gösteren okurlara hak verdim. Ayıp etmiştim. Büyük ayıp." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Eşekler bu kadarını yapmazdı. Bir çayırda otlayan eşeğe o çayırda sürekli elektrik versen mesela tehlikeyi anlar bir daha o çayıra gelmez. Bunlara ise hiçbir şey fark etmiyor. “Kardeşim yüzde 3’ünüz de olsa bu hastalığa yakalanınca can çekişerek ölüyorsunuz' diyorsunuz. Gülüyor kendini lokantaya atıyor. 'Kardeşim ölüm döşeğinde en yakınınızı göremiyor sevdiklerinizle vedalaşamıyorsunuz' diyorsunuz. Bön bön yüzünüze bakıp, sokağa zıplıyor. 'Ulan manyak mısın cenazeni yıkamadan torba ile çukura atıyorlar' diye anlatıyorsun bankın üzerindeki eliyle burnunu karıştırıyor.

O yüzden gerçekten özür diliyorum. Tüm eşeklerden özür diliyorum. Beni bağışlasınlar." görüşünü savundu.

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