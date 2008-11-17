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Bu kadar camii yapılacağına

Bennu Yıldırımlar, Atatürk Kültür Merkezi’nin yeniden yapılandırılması için boşaltılmasına tepki verdi.

17 Kasım 2008 02:00

’Kısa Devre’ programına konuk olan Bennu Yıldırımlar, Atatürk Kültür Merkezi’nin yeniden yapılandırılması için boşaltılmasına tepki verdi.

Yıldırımlar, Türkiye’de sahne sorunu yaşanmasına rağmen AKM’nin hala kapalı olmasını eleştirerek "Toplumla bütünleşememek durumlarında böyle kalakalıyorsunuz. Taksim’de bir yer var! Orda, hani hemen yakınımızda, Atatürk Kültür Merkezi. Ne zaman kapatıldı? Haziran ayında. O zamandan beri bir çivinin bile çakıldığını sanmıyorum. Orada bir şey olmuyor ve bir şey olmaması da acı veriyor insana" dedi. Yıldırımlar, 2010 yılında ’Kültür Başkenti’ olacak İstanbul gibi bir şehirde bir değil çok daha fazla AKM gibi kültür merkezlerinin olması gerektiğini belirterek "Bu tip yüksek sanat izlemek için bir tane yerimiz var. Operaya, baleye, senfoni orkestrasını dinlemeye gitmek için! Bizim bir tane İstanbul’da böyle yerimiz var. İstanbul, 2010’da Kültür Başkenti olacak. Yani Atatürk Kültür Merkezi gibi 10 tane 15 tane yer yetmez! Bence daha fazla yapılsın, camii yapılacağına. Eski camiilerimiz bize yeter ve estetik duyguları da çok güzel. Bu kadar çok camiinin olduğu yerde.." diye konuştu.

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