Bu işte bir terslik var

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Volkan Şimşek, bu yıl gelen turist sayısının arttığını ancak turistlerin ortalama kalış sürelerinin azaldığını söyledi.

POYD Başkanı Volkan Şimşek, Antalya'daki otellerin doluluk sorunu yaşadığına dikkati çekti. Bunun nedenini, turist sayısının artmasına rağmen ortalama kalış süresinin azalmasına bağlayan Şimşek, geçen yıl 11 gün olan turistlerin ortalama kalış süresinin bu yıl 9 güne düştüğünü kaydetti.

Geçen yıl sadece Antalya bölgesine 7 milyon 600 bin turistin geldiği, bu yıl sonu itibariyle bu rakamın 9 milyona çıkmasını beklediklerini anlatan Şimşek, şunları söyledi:

"Bu yıl sonu itibariyle Antalya'ya gelen turist sayısının, geçen yıla göre 1 milyon 400 bin artması bekleniyor ancak gelen turistlerin ortalama kalış süreleri azaldığı için bu yıl turistlerin geceleme

sayıları daha az olacak. Geçen yıl gelen 7 milyon 600 bin turist 83 milyon geceleme yapmıştı, bu yıl sonuna kadar toplam turist sayısı 9 milyona ulaşacak ancak geceleme 81 milyon olacak."



-"OTELLER DOLULUKTA SIKINTI YAŞIYOR"-



POYD Başkanı Volkan Şimşek, bu yıl bazı otellerin, ortalama kalış süresinin azalmasından dolayı dolulukta boşluklar yaşadığına işaret ederek, "Ağustos ayında bile bazı otellerde boşluklar görülüyor. Bu, turistlerin ortalama kalış sürelerinin azalmasından kaynaklanıyor" dedi.

Antalya'ya gelen turist sayısının geçen yıla göre yüzde 23 artması halinde, geçen yılın geceleme sayısına ulaşılabileceğini vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl hizmete yeni giren 25 bin yatağa rağmen, ortalama konaklama süresinin azalması nedeniyle otellerde zaman zaman doluluk sorunu yaşanıyor ve boşluklar oluyor.

Yabancı turistlerin kalışlarından oluşan boşluk yerli turist ile doldurulmaya çalışılıyor. Bu nedenle de acenteler ve otellerin gazetelerdeki ilanları arttı."