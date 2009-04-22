Bu işte bir iş var!

Joke Perestroyka isimli mekânın tanıtımı için yapılan çekimlerdeki uğursuzluk sürüyor. Naz Elmas'tan sonra Tuba Ünsal ile yapılan çekimlerde yine aksilikler yaşandı



Çapamarka’nın sahibi İzzet Çapa, ay sonunda Akaretler’de açılacak olan Joke Perestroyka isimli mekânın tanıtımı için Naz Elmas’ın da yer aldığı fotoğraf çekimini yeterince siyasi bulmadığı için çöpe atmıştı.



Çapa, daha önce Al Jamal için Madonna konseptiyle poz veren Tuba Ünsal ile çekimleri yeniden gerçekleştirdi. Konsepti ‘İhtilâl’ olan çekimlerde iki adet otomobil yakıldı.



Ancak alevler rüzgârın etkisiyle büyüyünce panik yaşandı. Sette hazır bulunan itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken fotoğrafçı Serkan Şedele çekimlere devam etti.



Ancak aksilikler bununla da bitmedi. Tuba Ünsal’ın omzuna asılan 25 kiloluk alev makinesi, Ünsal’ın omzunu çıkarttı. Ünsal sette bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

