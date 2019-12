T24 - Kızı Defne Joy Foster’ın öldüğünü televizyondan öğrendiğini söyleyen anne Hatice Foster “Bir gün önce telefonla konuştuk, kendine 3G’li telefon aldığı için mutluydu... Kızım kocasına çok düşkündü.... Ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağım” dedi...



Ekranların sempatik sunucusu Defne Joy Foster beraberinde birçok soru işareti bırakarak önceki gün toprağa verildi. Cenazede, sakinleştirici iğnelerle ayakta kalmaya çalışan anne Hatice Foster’ın haykırışları yürekleri dağladı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tek kızını kaybetmenin acısıyla yıkılan anne Hatice Foster “Bu işin sonuna kadar peşindeyim” dedi. Anne Foster bir yandan kızını anlatırken diğer yandan yaşananlara isyan etti. İşte Defne Joy Foster’ın annesinin yürek burkan açıklamaları: Defne Joy'un annesi İstanbul'a böyle geldi.





BIRAKIN DEFNE’NİN YANINDA YATAYIM



* Kızım Defne tek çocuktu. Ölüm haberini sabah 8:45’de televizyondan öğrendim. Ekranda oğlu Can’la fotoğrafını görünce çıldırdım, yandım. O dakikaya kadar kimse arayıp, haber vermemişti. Kızım çok yardım severdi, herkese yardım etmeye çalışırdı. Kocası Yasin’e çok düşkündü, birbirlerini çok seviyorlardı. Evliliğinde herhangi bir sorun yoktu. Hatta eşiyle birlikte bir iş yapmaya hazırlanıyorlardı ama ölüm onları ayırdı. Yasin de çok perişan. Dün akşam “Bırakın beni bu akşam Defne’nin yanında yatacağım” diyerek mezarlığa gitmek istedi, bırakmadım.





* Defne’yle ölmeden bir gün önce telefonla konuştum. Oğlu Can telefonunu fırlatıp, kırıp atmış. O da kendine 3G’li bir telefon almış. Çok mutluydu telefonda bana bunu anlattı. Ben de ona “Kızım güle güle kullan” dedim ama kızım telefonunu bile kullanamadı.



* Oğlu Can’a daha annesinin öldüğünü söyleyemedik, pedagog aracılığıyla açıklayacağız. Defne oğlu için radyo programlarından gelen teklifi kabul etmiyordu, çünkü oğluna vakit ayırmak istiyordu.





BU NASIL BİR İHMAL?



* Defne’nin öldüğünü Amerika’daki babasına ben söyledim duyunca şoke oldu. İlk sözü ‘Allah’ oldu, o da çok perişan. Ama cenazeye yetişemedi.



* Kızımın ölümünde ihmal olduğunu düşünüyorum. Eve ambulans çağrılsaydı kızım şu anda hayattaydı. Madem kızım rahatsızlandı, kötü oldu onu bir taksiye bindirip hastaneye götürsene. Bu nasıl bir ihmal? Ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağım. Defne Joy Foster'ın son fotoğrafları





KEDİ-KÖPEĞE BÜYÜK ALERJİSİ VARDI



* Kızım daha önce de 15-20 kez ciddi astım krizleri geçirdi. Onu her defasında ben kurtardım, ambulansla hastaneye götürdüm. Astım krizi öyle birden gelmez, yavaş yavaş gelir. Yine öyle olduğunu tahmin ediyorum.



* (Defne’nin köpeğe alerjisi var mı? sorusuna) Yoksa o evde köpek mi vardı. Defne’nin kedi-köpeğe maksimum derecede alerjisi var. Defne kedinin köpeğin olduğu eve giremez. Büyük bir ihtimalle krizi köpek tetikledi.



* Kızım dans yarışmasında çok mutluydu. Başta Acun Ilıcalı olmak üzere oradaki bütün arkadaşlarını çok seviyordu. Ama ben yine de bir anne olarak endişe ediyordum. Defne’ye her hafta ‘Artık yeter bu hafta artık elen’ diye yalvarıyordum. Hep “Bu hafta elenirim zaten” diyordu. Kimi zaman nefes nefese kalıyordu. Buna rağmen orada o kadar mutluyduki fazla baskı da yapamıyordum. Benim kızım çok iyiydi ve şimdi melek oldu. Kayınvalidesi de ‘Defne melek oldu’ diyor. Şimdi bazı insanlar dikkatleri başka yere çekmeye çalışıyorlar. Bir anne olarak buna izin vermeyeceğim. Hepsini Allah’a havale ediyorum, adalet önünde de onlarla hesaplaşacağız.





'Evde köpek tüyleri vardı'



Olayın bildirilmesi üzerine Defne Joy Foster’ın geceyi geçirdiği Kerem Altan’ın Caddebostan’daki yalnız yaşadığı eve giden polisler, evin aşırı dağınık ve havasız olduğunu ifade etti. Havasızlık, toz ve Altan’ın köpeğinin tüyleri nedeniyle Foster’ın astımının tetiklenmiş olabileceği kaydedildi.