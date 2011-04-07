Bu iş yerinde herkes çıplak

T24

Nude House (Çıplaklar evi) isimli bu yazılım firmasından Chris Taylor El Reg'e konu hakkında şu açıklamalarda bulundu; "İnternet satışı ve kodlama üzerine bu iş yerinin doğacılara iş veren ilk yer olduğunu sanmıyorum. Ama dünya çapında doğacıların yüksek paralar kazanmasını sağlayan ve tamamen kıyafetleri olmadan çalışmalarını sağlayan tek yer burası. Buranın dünyadaki bir ilk olmasından dolayı reklamını yapmak oldukça güç. Bizim için cinsiyet fark etmez, her şey satış ve teknik kabiliyette."Taylor ayrıca çalışanların çıplak olmasının kullanıcılar için bir farkı olmayacağına dikkat çekiyor. Teknik desteğin ve satışların internet ve telefon üzerinden yapılması, yalnızca çalışanların birbirlerini görmelerini sağlıyor.