Bu ilçede okullar 27 Aralık'tan beri tatil

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle okullar, 27 Aralık'tan bu yana tatil.

Karlıova ilçesinde iki hafta önce başlayan kar, etkisini artırarak sürdürüyor. Yüksek yerlerde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karlıova'daki 40 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar ise 27 Aralık perşembe günü tatil edildi. O günden beri ilçede eğitim verilemiyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler, okula gidemedikleri için karlı zeminde futbol ve kartopu oynayarak zaman geçiriyor. Öğrenciler, okulu özlediklerini ve derslerden geri kaldıklarını söyledi. (DHA)



