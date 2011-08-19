-Bu ilçede herkes okur-yazar GİRESUN (A.A) - 19.08.2011 - Giresun Valisi Dursun Ali Şahin'in girişimleri sonucu yörede okuma yazma seferberliği hızlandırılırken, Piraziz ilçesinde okur yazar oranında yüzde 100'e ulaşıldığı bildirildi. Vali Şahin, göreve başladığı günden itibaren eğitime büyük önem verdiğini ve bu kapsamda kent genelinde okuma yazma oranının artırılmasına yönelik kaymakamlar, il, ilçe milli eğitim ve halk eğitim merkezi müdürleriyle toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Mevzuatın, okuma yazma bilmeyenlerin yüz yüze eğitimle okur yazar konumuna getirilmesine imkan tanıdığına işaret eden Şahin, ''Devlet bu kadar imkan sağlamışken elimizi, kolumuzu bağlayıp durmanın doğru olmadığını düşünüyoruz'' dedi. Yörede başlatılan okuma yazma seferberliğinde Piraziz ilçesinin ayrı bir yere sahip olduğuna değinen Şahin, şöyle devam etti: ''Nüfusu 20 bin civarında olan Piraziz ilçemizde, tüm ilçelerimizde olduğu gibi okuma yazma seferberliği ilan edildi. Bu kapsamda öncelikle okuma yazma bilmeyenlere yönelik alan taraması yapıldı. Buna göre bin 443 okuma yazma bilmeyen kişi olduğu tespit edildi. Bunlardan bin 367'si okur yazar duruma getirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde geriye kalan 76 kişinin de yakın geçmişte vefat ettikleri ve ilçe dışına göç ettiği belirlendi. Daha sonra mobil ekipler oluşturularak gece gündüz kişilere evlerinde dahi eğitim verildi. Piraziz Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan'ın özverili ve gayretli çalışmaları sonucu 3 ay içinde önemli başarı sağlandı. Şu anda ilçede okuma yazma bilmeyen kimse kalmadı.'' - ''7'den 70'e herkes okur yazar'' - Vali Şahin, ilçede şuan 7'den 70'e herkesin okur yazar konumuna geldiğini, önümüzdeki dönem bu konunun önemine değinerek Giresun'un tamamını okur yazar duruma getirmeyi planladıklarını anlatarak, şunları kaydetti: ''Kent genelinde şu andaki okur yazar oranı yüzde 88 civarında. Bu rakamı kısa sürede yüzde 96-97 seviyelerine getireceğiz. Cehaletin toprağa gömülmesi, insanların okur yazar duruma gelmesiyle sağlanır. İnsanımızda okuma aşkı var. Artık her türlü imkan da var. Şimdi okur yazar duruma gelme zamanıdır. Genel olarak herkesin okur yazar duruma gelmesi için teşvik edici çalışmalar devam edecek. Bu konuda 2011-2012 eğitim öğretim yılında çalışmalara yeniden başlanacak. Öncelikle toplantı yaparak bir yol haritası çizeceğiz. Mahalle ve köylerdeki din görevlileri ve muhtarlarla iletişim kurarak okuma yazma bilmeyenlerin tespitini yapacağız. Bir ülkenin gelişmişliği, eğitimli insanlarla belli olur. Eğitim devletin temel görevlerindendir. Eğitim olmadan ne sağlık, ne adalet ne de güvenlik olur. Ülkenin temel taşı olan eğitimin artırılması ve herkesin okur yazar konuma gelmesi için teşvik edici çalışmalarımız devam edecektir. Tüm projelerimizi eğitim üzerine bina etme gayreti içindeyiz.'' Piraziz Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ise Vali Şahin'in, göreve başladığı dönemde düzenlediği toplantıda tüm kaymakamlara bir hedef koyduğunu, bu doğrultuda oluşturdukları komisyon çalışmaları kapsamında ilçede okuma yazma oranını yüzde 100'e çıkardıklarını söyledi. Pehlivan, ilçede öğretmen, usta öğretici, üniversite mezunu gençler ve köylerde imamlardan oluşan bir eğitim ordusu oluşturduklarını ifade ederek, ''Bu çalışmalar kapsamında ilçemizde bin 367 kişiye okuma yazma sertifikası verdik. Bunu yaparken kursiyerlerin beli bir yere toplanmasının ötesinde hane hane, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak evlerde de bu eğitimleri verdik. Şu anda fiilen ilçemizde bulunan vatandaşlarımızın yüzde 100'üne okuma yazma öğretmiş bulunuyoruz. Bu noktaya ulaşmanın mutluluğu içindeyiz'' dedi.