Bu ilçede erkekler sokağa çıkamıyor

T24- Bitlis’in Güroymak ilçesinde, iki aile arasında 4 yıl önce başlayan kan davası, geçen ay bir kişinin daha öldürülmesiyle ortamı daha da gerdi. İsmail ailesinden 200 kişi ev hapsi yaşıyor



Bitlis Güroymak’ta geçen ay kan davası nedeniyle Subaşı ailesinden Suat Güngör’ün öldürülmesinden sonra, İsmail ailesinden yaklaşık 200 kişi ev hapsi yaşıyor. Ailenin erkekleri işe gitmiyor ve bir çoğu sokağa dahi çıkamıyor. Sadece çocuklar okula gitmek üzere evlerinden dışarı çıkabiliyor. Subaşı ailesinin ileri gelenlerinden Burhan Yavuz, olayın iki aile arasında, kız kaçırma meselesi yüzünden başladığını, bunun ardından barış için çok çaba sarf ettiklerini söyledi: “İki aileyi barıştırdık. Fakat kötü niyetli insanlar her yerde var. Bizim burada daha fazla. Tuttular barışı bozdular. Bundan sonra kavga oldu ve yaklaşık 4 yıl önce İsmail ailesinden bir kişi öldü. Bu olayı yapan kişiler tutuklandı ve cezaevine girdi. Ardından Suat öldürüldü ve hâlâ failler teslim olmadı. Fail gidecek teslim olacak ki, biz de ne yapacağımızı bilelim. Fail şimdi teslim olmazsa, bizim aile de barışa yanaşmaz.”



‘Barışa ikna edemedik’



Suçu işleyenlerin teslim olması halinde ortalığın biraz daha sükunete kavuşacağını bildiren Yavuz, barış için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Bu olayın sürdürülmesinin kötü olacağını belirten Yavuz, şöyle konuştu: “O zaman ölen kişinin babasını barışa ikna edemedik. Neticede bir insan daha öldü, şimdi ceza evine girecekler ve 36 yıl ceza alacaklar. Bunlar güzel şeyler değil. Biz bunlarla akrabayız, kapı komşusuyuz. Kız vermişiz almışız, iç içe yaşamışız. Komşuluk, akrabalık ve insani haklar var. Bunları ayaklar altına alıp, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Aklın yolu birdir.” İlçede bir tek çocuklar rahat şekilde sokağa çıkıyor.

