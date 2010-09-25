Bu ilaca dikkat!

T24 - Sağlık Bakanlığı, üç burun damlası ile bir serumun bazı serileri için 2. sınıf B seviyesinde geri çekme kararı aldı.



'Droser burun damlası’nın tüm serilerine, Merkez Laboratuarı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin izin belgesine sahip olduğu, ’Serum Fizyolojik Burun Damlası’nın 187 seri numaralısı ile (imal tarihi: 04.2010 - son kullanma tarihi: 04.2012), Şifa Kimya İlaç Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.’nin izin belgesine sahip olduğu ’Serum Fizyolojik Burun Damlası’nın 22 seri numaralısının (imal tarihi: 01.2010 - son kullanma tarihi: 01.2012) Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde uygun bulunmadığı için 2. sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmasına karar verildi.



’Polifleks yüzde 5 Dekstroz yüzde 0,2 Sodyum Klorür Solüsyonu 500 ml’ adlı serumun da D-0903009-1 seri numarası için (imal tarihi: 10.2008 - son kullanma tarihi: 10.2011) 2. sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulandığı bildirildi.



İlaç depoları, eczaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının söz konusu burun damlalarını ve serumları en kısa sürede iade etmeleri gerekiyor.







