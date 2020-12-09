Sözcü yazarı Rahmi Turan, yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan önlemleri eleştirerek, “AKP iktidarının Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu tarafından dışlanıp ikinci sınıf insan gibi görüldü!” dedi. Turan, “Bu iktidar, 65 yaş üstüne getirdiği haksız kısıtlamaların bedelini sandıkta ağır ödeyecek sanıyorum” görüşünü aktardı.

Hafta içi saat 10.00 ila 13.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşların şikâyetlerini sık sık dile getiren Turan, “Peki, bunların bakkal, market gibi ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Ekmeklerini, gazetelerini nasıl alacaklar? Hafta arasında doktor, eczane, hastane gibi ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar?” diye sordu.

Turan sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu bu kararları alırken, 65 yaş üstünü zorunlu hiçbir ihtiyacı olmayan, ot gibi yaşayan insanlar gibi gördüler maalesef!

Dünyada böyle düşüncesizlik yalnız ülkemizde oluyor! Başka hiçbir yerde bu tür uygulama yok! Yalnız Avrupa'da değil, Afganistan'da, Kongo'da bile… 65 yaş üstüne yapılanlar Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı ama ülkemizde yasalara da saygı yok!

Böyle ilkel zihniyetin, salgını önlemesi bir mucize olur! Tanrı yardımcımız olsun!”

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