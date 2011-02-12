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Yaşam

Bu ihbarlar 102’nci madde için

Günaydın, tutuklu sanık Cem Garipoğlu’nun getirilmeyiş sebebinin bildirilmediğini söyledi.

12 Şubat 2011 02:00

T24 - Münevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili davanın dünkü duruşması, mahkemeyle cezaevi arasındaki koordinasyonsuzluk yüzünden Cem Garipoğlu olmadan görüldü. Mahkeme Başkanı Mustafa Günaydın, tutuklu sanık Cem Garipoğlu’nun getirilmeyiş sebebinin bildirilmediğini söyledi. 

Bu ihbarlar 102’nci madde içinBakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Hakan Mert Aslan’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği ve mahkeme dosyasına giren ihbar mektubu okundu. İhbar mektubunda, Cem Garipoğlu’nun Türkan Sabancı’nın yalısında, şoförü ve yalı çalışanı tarafından saklandığı yazıyordu. Davanın duruşmasında mahkemeye talep dilekçesi veren Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, “Bu çabalar duruşmaları uzatıp, Cem’i tahliye sürelerini düzenleyen CMK’nin 102’nci maddesinden tahliye ettirebilmek için” dedi. Mahkeme ihbar mektubunu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 8 Nisan’a ertelendi. Mahkeme Başkanı Mustafa Günaydın, Nida Garipoğlu’nun işyerlerinden alınan hard disklerin TÜBİTAK tarafından “gerekli altyapı birim ve uzman personeli bulunmuyor” diyerek geri gönderildiğini söyledi. Mahkemede okunan ve dava dosyasına giren ihbar mektubuna Sabancı Holding’ten yapılan açıklamada “Söz konusu şahıslar, bugün Türkan Sabancı’nın yanında çalışmamaktadır. Sayın Türkan Sabancı’nın konuyla hiçbir ilgisi ve bilgisi bulunmamaktadır.” denildi.



Herkes topu birbirine atıyor

Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma çıkışında gazetecilere şunları söyledi: “Kamuoyunu meşgul eden birçok dosyada Adli Tıp ‘benim alt yapım yeterli değil. Bu CD çözüm için TÜBİTAK’a gitsin’ der. İlk defa bizim dosyamızda TÜBİTAK aksini söyledi. TÜBİTAK Adli Tıp’a, Adli Tıp TÜBİTAK’a atıyor. Dava sürüncemede kalıyor. Bu incelemeler geldikten sonra bir keşif talebimiz var. O da zaten duruşma arasında yapılacak. Daha sonra karar çıkacak.”


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