'Bu iftira vicdana sığmaz'

Fırat da Doğan'a çattı

Doğan Yayın Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Doğan Grubu'nun kâğıt fiyatlarını pahalı gösterip bu yolla yatırımcıyı zarara uğrattığı iddiasında bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın açıklamalarının kaygı ve esef verici olduğunu söyledi.Fırat'ın vicdan ve ahlaka sığmayacak açıklamalar yaptığını belirten Yalçındağ, “Siyasal iktidarın elindeki bütün gücü, hükümete karşı eleştirel seslerin dile getirildiği başlıca medya grubunu sindirmeye çalışmak için seferber etmesi, demokrasimiz için çok kaygı verici bir gelişmedir” dedi.Yalçındağ, Fırat'ın dün parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Doğan Grubu'na yönelik suçlamasına sert yanıt verdi. Fırat'ın 2001 yılında Uzan Grubu tarafından ortaya atılan bir iddiayı gündeme getirdiğini kaydeden Yalçındağ, o tarihte açıklanan belgelerle Doğan Grubu'nun kâğıdı pahalı değil, bizzat Uzan’ın Star gazetesinden ve Sabah gazetesinden daha ucuz aldığını ortaya koyduğunu söyledi. Yalçındağ, “Yasal haklarımız titizlikle sürdürülecek, umarım ki Sayın Fırat, dokunulmazlık zırhına sığınmayacak bir erdem ve dürüstlüğü gösterecektir” dedi.Yalçındağ'ın açıklaması şöyle:“AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat’ın bugünkü açıklaması kaygı ve esef vericidir. 2001 yılında Uzan Grubu tarafından ortaya atılan ve o zamanki Star gazetesinde yayımlanan bu çirkin iftiranın bugün bir siyaset malzemesi olarak gündeme getirilmesi hazin bir tecellidir.Sayın Fırat aynen Uzan’ların yaptığı gibi, Doğan Yayın Holding kâğıt fiyatlarını pahalı gösterdiğini, bu yolla kâğıt kaçakçılığı yaptığını ve yatırımcıları zarara uğrattığını iddia etmektedir.Bu iddialar o tarihten bu yana çeşitli defalar incelendiği halde hiçbir yanlış tespit edilmemiştir. O günlerde geçerli olan faturalar ve gümrük evrakı ile birlikte açıkladığımız belgeler, Doğan Grubu'nun kâğıdı pahalı değil, bizzat Uzan’ın Star gazetesinden ve Sabah gazetesinden daha ucuz aldığını ortaya koymuştu. 2007 yılında yapılan incelemeler de keza aynı gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur.Her türlü etik değerin altında kalan bu çirkin iftira karşısında zamanında yasal yollara başvurulmuş ve bu iftiralara yer veren o zamanki Star gazetesi aleyhine İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, 5 Ekim 2001 tarihinde ihtiyati tedbir kararı vermiştir. Bu karara dayanarak açılan manevi tazminat davaları lehimize sonuçlanmıştır.Türkiye’de siyaset yapan kişilerin dokunulmazlık zırhına sahip olmayan kişi ve kurumları bu şekilde asılsız iddia ve iftiralarla lekelemeye kalkışması vicdan ve ahlaka sığmayacak bir davranıştır. Siyasal iktidarın elindeki bütün gücü, hükümete karşı eleştirel seslerin dile getirildiği başlıca medya grubunu sindirmeye çalışmak için seferber etmesi, demokrasimiz için çok kaygı verici bir gelişmedir. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde yol alan bir ülkede bu tür sindirme yöntemlerine başvurulabilmesi, Avrupa Birliği'ni var eden temel değerlerin ağır bir ihlalidir.Sayın Fırat ile ilgili yasal haklarımız titizlikle sürdürülecektir. Umarım ki Sayın Fırat, dokunulmazlık zırhına sığınmayacak bir erdem ve dürüstlüğü gösterecektir.”