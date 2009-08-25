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Bu iddia ortalığı karıştıracak

Hüsnü Şenlendirici'nin Sibel Can'la aşk yaşadığı iddia ediliyor.

25 Ağustos 2009 03:00

Hüsnü Şenlendirici'nin Sibel Can'la aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Yaz başında çıkardığı albümünde Benim Adım Aşk diyen Sibel Can'ın aradığı aşkı bulduğu söyleniyor. Habertürk'te yer alan habere göre "Miami dönüşü evde büyük bir şokla karşılaştım" diyerek eşi Sulhi Aksüt'e boşanma davası açan Can'ın ünlü klarnetçi Hüsnü Şenledirisi ile birlikte olduğu magazin aleminde dilden dile dolaşıyor. İklinin ilişkisinin Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 13 Ağustos'ta verdiği konserin provaları sırasında başladığı iddia ediliyor.

Cezaevinde bulunan Deniz Seki'yle fırtınalı bir aşk yaşayan iki çocuğunun annesi Nazire Hanım'dan bir türlü boşanamayanHüsnü Şenlendirici’nin arkadaşlarına çok mutlu olduğunu söylediği öğrenildi. Şenlendirici'nin konserde taktığı küpelerin tasarımını da yapan Sibel Can'ın 1 Ekim'de görülecek boşanma davasına kadar ilişkiyi gözlerden uzak yaşamak istediği söyleniyor.

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