Bu içki atı bile öldürür

T24 -

30 gram içildiğinde öldürüyor



Hükümetten açıklama bekliyor





Türkiye, Bulgaristan’ı uyarmamış!

Vatan gazetesinin haberine göre, Rusya’nın en çok okunan bulvar gazetesi Komsomolska Pravda, Bodrum’da çıktıkları yat gezisinde içtikleri metil alkollü içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden 5 Rus turistin katili Mister Burdon’un izini sürmek için Türkiye’ye geldi.Gazetenin muhabiri Yaroslav Tankova ilk olarak Rust turistlerin ilk tercihi olan Antalya’ya gitti. Daha sonra Kemer’e geçen Tankova, burada her şey dahil hizmet veren 5 yıldızlı bir otelde Mister Burdon’un etil alkolden yapılan votka ile karıştırılarak Metil alkolün insan vücuduna zarar veren etkisinin azaltılarak servis edildiğini ortaya çıkardı. İrtibat kurduğu barmenden tanesi 10 dolardan bir kaç şişe Mister Burdon alan Rus gazeteci daha sonra Rus turistlerin zehirlendiği Bodrum’u da ziyaret ettikten sonra, satın aldığı viskilerle birlikte Moskova’ya döndü.Mister Burdon viskisini başkentin önde gelen laboratuvarlarından Rostest’e analize gönderen Tankova, “Türk viskisi” olarak nitelediği Mister Burdon’un litresinde 131.2 gram metil alkol saptandığını laboratuvar raporuyla kanıtladı. Metil alkollü viskiden 30 gram içildiğinde öldürücü olabileceğini, hatta 5 gramının bile insanı kör etmeye yeteceği yorumunu yapan Rus uzmanlar, “Mister Burdon’un 1 şişesi atı bile öldürür” yorumunda bulundu. İçkiyi analiz eden İvan Kofiadi, Türkiye’de halen satılmakta olan metil alkollü viskinin normalden 130 kat daha fazla metil alkol içerdiğini ifade etti. Kafiadi, viskinin normal bir fermantasyon evresinden geçmeden kimyasallar karıştırılarak elde edildiğini kaydetti. Rostest’e çalışan bir başka uzman olan Natalie Çerepkova ise “uyuyan yılan” olarak tabir ettiği Mister Burdon’un işlenmemiş metanol koktuğunu ve muhtemelen tezgah altında imal edildiğini söyledi. Analiz sonuçlarını yorumlayan Rus doktorlar da “Bu içkinin bir şişesini iki kişi içerse kesinlikle ölür. 6 kişi bir şişeyi içerse hepsi kör olur” diye konuştu.Rus turistleri öldüren viskinin halen özelillekle turistik bölgelerde el altından satıldığına dikkat çekilen haberde ayrıca Türk hükümetine de şöyle çağrıda bulundu: “Mister Burdon hakkında yaptığımız haberlere çok fazla yorum aldık. Bulgar medyası ve hükümeti bile ilgi gösterdi. Sadece Türkiye sessiz kaldı. Sayın Türk yetkililer; el altından satılan metil alkollü içkilerinizi ortaya çıkartarak turistik tesislerinizi karalamaya çalışmıyoruz, bu konuda sessiz kalarak bir sürü canın ölmesine izin vermenizi eleştiriyoruz. Türk hükümeti alkolle ilgili bir adım atmayı istemiyor. Ancak ülkenize gelen turistlerin sağlıkları ve hayatları korunmalı. Bu konuda resmi açıklama bekliyoruz.”Anemon şirketi tarafından ithal edilen Mister Burdon marka viskilerin üzerinde Bulgaristan’dan ithal edildiği yazıyor. Türkiye’de yapılan laboratuvar testlerinde de zehirli viskinin bir litresinde 154.38 gram metil alkol tespit edilmiş, metil alkol miktarının normalden üç kat fazla olduğu açıklaması yapılmıştı.Analizlerden sonra Ege ve Akdeniz’deki turistik bölgelerde yapılan aramalarda 6 bin şişeden fazla Mister Burdon marka içki ele geçirilmiş, Antalya Gıda Güvenliği Eylem Kurulu da Mister Burdon’un satışına yasak getirmişti. Anemon İthalat İhracat hakkında soruşturma başlatan savcılık şirketin sahibi İlker Atacan hakkında da tutuklama kararı çıkardı. Ancak Atacan’ın yurt dışına kaçtığı belirlendi.Türk yetkililerin üretim yeri olarak üzerinde Bulgaristan yazan Mister Burdon viskileri hakkında Bulgar yetkililerle irtibata dahi geçmediği ortaya çıktı. Ankara’daki Bulgar diplomatlar, “Türk hükümetinden Mister Burdon viskisi hakkında hiç bir nota veya bilgilendirme talebi elimize ulaşmadı” açıklamasında bulundu