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Yaşam

Bu icatla çocuğunuza anahtarı verirken korkmayın!

ABD'deki bir otomobil firması, çocuklarının otomobillerini kullanma ihtimaline karşı ailelere aracın hızını sınırlama imkanı veren bir sistem geliştirdi.

07 Ekim 2008 03:00

ABD'deki bir otomobil firması, çocuklarının otomobillerini kullanma ihtimaline karşı ailelere aracın hızını sınırlama imkanı veren bir sistem geliştirdi.

Sistem, kontak anahtarına yerleştirilecek bir bilgisayar çipi sayesinde çalışıyor. Çip, hızın sınırlanmasını sağlamanın yanı sıra radyo ve CD çaların sesinin kısıtlanmasına ve emniyet kemeri takılmadığında alarm vermesine imkan sağlayacak şekilde de programlanabiliyor.

Şirket, yaptığı pazar araştırmasında ailelerin yüzde 75'inin bu fikirden memnuniyet duyduğunu, ancak gençlerin yüzde 67'sinin hoşlanmadığını bildirdi. Araştırmanın, ailelerin çocuklarının bu hız sınırlayıcı sistemin bulunduğu otomobili kullanmalarına daha çok izin vereceklerini gösterdiği de belirtildi.

"MyKey" adı verilen sistemin, ABD'de otomobillerin 2010 modellerinde kullanılacağı belirtildi. Dünyanın diğer yerlerine bu sistemin bulunduğu araçların ne zaman satışa sunulacağı ise açıklanmadı. ABD'de gençlerin otomobil kullanmasına 16 yaşında izin veriliyor, ancak her yıl 5 bin kadar genç trafik kazalarında ölüyor.

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