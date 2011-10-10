-Bu horoz vakitsiz ötse de kimse kesemiyor ADANA (A.A) - 10.10.2011 - Adana'lı bir işçi, yıllardır ikinci el otomobil almak için biriktirdiği 12 bin lira ile ailesinin tüm itirazlarına rağmen gördüğü günden bu yana aklından çıkmayan horozu satın aldı. Adana'nın Sarıçam Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Necmi Cerid'in (36), çocuk yaşlarda başlayan horoz merakı, ilerleyen yıllarda da artarak devam etti. Müstakil evinin bahçesinde yaptığı kümesinde bazı cins horozları besleyen Cerid, bir süre önce bir internet sitesinde gördükten sonra aklından çıkmayan 12 bin lira değerindeki Hint horozuna da talip oldu. Karısı ve çocukları için ikinci el otomobil almak üzere uzun süredir biriktiği 12 bin lira ile aile bireylerinin karşı çıkmasına rağmen, internette fotoğrafını gördüğü horozu satın alarak Malatya'dan Adana'ya getirten Cerid, onun için bir de özel kümes yaptırdı. Cerid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir firmada işçi olarak çalıştığını, aylık kazancı bin 200 lira olmasına rağmen, kendisi için çok özel olan horozunun beslenmesine de büyük özen gösterdiğini ifade etti. Hep böyle bir horoz sahibi olmanın hayalini kurduğunu belirten Cerit, şöyle konuştu: ''Horozu internette gördükten sonra aklımdan bir gün olsun çıkmadı. Horozu, internette satışa çıkaran kişiden 12 bin liraya alarak hemen getirttim. Aslında 12 bin lirayı uzun süredir ikinci el otomobil almak için biriktirmiştim. Eşimle bir otomobil alıp çocuklarla filan hafta sonunda pikniğe gitmeyi, bayramlarda akraba ziyaretleri yapmayı planlamıştık. Ama horozun fotoğraflarını görünce otomobil almaktan o anda vazgeçtim. Eşim ve çocuklarım bu duruma tepki gösterdi ama bu bende horoz sevgisi varken almadan duramazdım.'' Cerid, horozunu diğer kümes hayvanları gibi beslemediğini yedirdiği gıdalara çok dikkat ettiğini belirterek, ''Fındık, fıstık, yaş ve kuru üzüm, ayçiçek, pekmez ve kaynamış yumurta ile beslediğim horozun aylık masrafı 200 lirayı buluyor'' dedi. -Nadir rastlanan bir renge sahip- Malatya'da Hint horozu üreterek satışını yapan Varol Yılmaz da, Türkiye genelinde çok sayıda müşterisinin bulunduğunu söyledi. Bu tür horozların değerinin yüksek olduğunu belirten Yılmaz, ''Bu horozlar daha bilinçli ve bilgili şekilde üretilmesi gerekir. Böyle bir horozu satın alan kişi de, özenle bakmalı. Horoz yetiştirmek bir sanattır. Necmi Cerid'e sattığım horozun baba tarafı Brezilya horozu. En büyük özelliği ise çok nadir bulunan süt beyaz renge sahip olması. Bu horoz, Fransa'nın Martinik Adası'nda yapılan horoz festivalinde kupa kazanmış bir horozun yavrusu'' diye konuştu.