Hande Ataizi, NTV'deki "Haber Merkezi Hafta Sonu" programının canlı yayınına telefonla katılarak magazinci-sanatçı tartışmasını alevlendirecek açıklamalar yaptı. Magazin muhabirlerinin eğitimsiz olduğunu belirten Ataizi, "Bu hıyarların belirlediği imajla var olabiliyoruz" dedi.

"Hepimizin tepki göstermesi gerek" diyerek 55 sanatçının magazincileri protesto için verdiği ilana destek veren Hande Ataizi, "Sokakta çalışan kişilerin çoğunun eğitim seviyesi düşük. Geceyarıları onun bunun peşinde koşturmak ve ucuz olsun diye eğitimsizleri seçiyorlar.



Mal bu, sen bunları sokağa salarsan, olacak olan malzeme bu. Sanatçı deyip de görsel dünyanın malzemesi olarak yayın organlarında gözüküyoruz ve maalesef bu insanların belirlediği bir imajla var olabiliyoruz. Yani bu hıyarlar yüzünden, çok afedersiniz maalesef hepimiz bambaşka kişilikler, hergün olaylar yaşayan, kavga eden, kendiyle barışık olmayan ekstra ordinary insanlar olarak gösteriliyoruz. Ayrıca öyle de değiliz. Bu arada sözüm meclisten dışarı, bu işi iyi yapanları ayrı tutuyoruz" dedi.

Hande Ataizi estetikli burnunu göstermemek için tuvalet penceresinden kaçmaya çalışması, reyting uğruna Sevda Demirel'i tahrik edip canlı yayında tokaty yemesi, bir günlük bir evlilik ve gazetecilere şemsiyeyle saldırmasıyla da magazin konusu olmuştu..