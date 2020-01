'Bu hayatta ölüm var' dedi hayalinin peşinden koştu

İbrahim LALELİ / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 6 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından \'Bu hayatta ölüm var\' diyerek hayallerini kovalama kararı alıp İstanbul\'a giden 30 yaşındaki Deniz Gündoğdu, iki yıl süren tiyatro- oyunculuk eğitiminin ardından kamera karşısına geçti. Peşpeşe reklam filmlerinde ve dizilerde rol alan genç oyuncu, son olarak \'Seven Ne Yapmaz\' adlı dizide \'Nurcan\' karakterini canlandırmaya başladı.

Antaya\'da oturan Deniz Gündoğdu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Antalya\'da oturan ailesinin yanına dönen Gündoğdu, aynı yıl bir arkadaşının kullandığı otomobilin takla atması sonucu ölümden döndü. Beli kırılan ve aylarca hastanede tedavi gören Gündoğdu, iyileştikten sonra \'Bu hayatta ölüm var\' diyerek hayallerinin peşine düştü.

KORKU FİLMİ VE DİZİLER

Oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek ve sevdiği mesleği yapmak isteyen Gündoğdu, İstanbul\'a taşınarak tiyatro sahnesine adım attı. \'Mahşeri Cümbüş\' ile defalarca sahneye çıkan Deniz Gündoğdu, bu sırada Türker İnanoğlu Vakfı\'nda (TÜRVAK) tam burslu olarak eğitim görmeye hak kazandı. Tiyatronun içinde yoğrulurken ilk dizi deneyimini \'Kara Para Aşk\' ile yapan, sayısız reklam filminde oynayan Gündoğdu, beyaz perdeye \'Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku\' ile adım attı. Ardından \'Siccin 3\' ve \'3 Harfliler 3\' adlı korku filmlerinde oynayan Gündoğdu, son bir yıldır da Blue TV\'de yayınlanan korku dizisi \'Sahipli\'de rol aldı.

DİZİDE NURCAN\'I OYNUYOR

Antalyalı oyuncu, şu günlerde yeni dizinin heyecanı içinde. Yönetmenliğini Metin Balekoğlu\'nun yaptığı yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan ortaklığındaki MF Yapım\'ın üstlendiği \'Seven Ne Yapmaz\' adlı dizide \'Nurcan\' karakterini canlandıran Gündoğdu, İstanbul\'da başlayan, Safranbolu\'da devam eden çekimler nedeniyle İstanbul- Safranbolu- Antalya üçgeninde mekik dokuyor.

DEĞERLİ YÖNETMENLER

Kendisini sürekli güncellediğini ve çok çalıştığını, başarmak için de mücadele ettiğini belirten Deniz Gündoğdu şunları anlattı:

\'Seven Ne Yapmaz\' dizisinin setinden fırsat bulur bulmaz soluğu Antalya\'da yaşayan ailesinin yanında aldığını söyledi. Dün akşam ilk bölümü yayınlanan dizinin beğenileceğini düşündüğünü kaydeden Gündoğdu, oyuncu kadrosunun dikkati, senaryosunun da ilgi çekici olduğunu kaydetti. Genç oyuncu, \"Diziyi Hakan Eren ile Metin Balekoğlu birlikte çekiyor. İki yönetmen de çok değerli. Dizide canlandırdığım Nurcan, sevenleri bir araya getirmeye çalışan duygusal ve akıllı bir kadın.\"

\'SEKTÖR ÇOK HIZLI TÜKETİYOR\'

Yaşadığı trafik kazasının ardından üç ay tedavi gördüğünü, hızla kendini toplayıp hayallerinin peşine düştüğünü anlatan genç oyuncu, tutkuya dönüşen oyunculuğu meslek olarak yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Deniz Gündoğdu şöyle konuştu:

\"Sinema ve dizi sektöründe çok yetenek aranmıyor. Güzel olsun, yakışıklı olsun yeterli deniliyor. Sektör çok hızlı tüketiyor. Ben bu nedenle şanslıyım, çünkü rol aldığım son dizide Metin Balekoğlu gibi bir yönetmenle çalışıyorum. Sevdiği, beğendiği oyuncuyu sonuna kadar tutuyor. Her yaptığım güzel işte büyüklerimin bana söylediği \'Büyümek, büyüdükçe küçülmek demektir\' sözünü asla aklımdan çıkarmıyorum.\"

