Bu havayoluyla uçarken sigara içilebiliyor

Bir havayolu şirketi uçuşlarda yolcularının sigara içmesine izin veriyor ama bir şartla...



Ucuz uçak bileti satan Ryanair şirketi, yolculara uçuş sırasında 'kanunları çiğnemeden nikotin ihtiyaçlarını gidermeleri' için dumansız sigara satışlarına başlayacağını açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada, bir kamuoyu araştırmasında 24 bin kadar kişinin uçuş esnasında sigara içmek istediğini beyan etmesi üzerine dumansız sigara satışına karar verildiği belirtildi.



Duman çıkarmayan ancak nikotin tadını hissettiren bu sigaraların sadece yetişkinlere satılacağı belirtilen açıklamada, 'bu sigaraların her bir yolcuya daha hoş ve daha az stresli bir uçuş imkanı sağlayacağı' ifade edildi.

