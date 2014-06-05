Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin yerel seçimler nedeniyle erken açıldığını iddia eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi yaklaşık 30 kişilik grup, "Fizik tedavi hastanemi geri istiyorum, Taşeron işçi köle değildir, Güvenceli iş güvenceli gelecek" yazılı dövizler taşırken, “Bu hastane rehabilitasyon merkezi olmaya uygun değildir" pankartı açtı. Grup sık sık, "Sağlıkta ticaret ölmek demektir, Susma sustukça sıra sana gelecek" şeklinde slogan attı.

Fizik tedavi hastaları için uygun değil

Çağatay Kenarlı’nın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Bahçelievler 70'inci Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne taşındığını söyleyen Doç. Dr. Derya Buğdaycı, “Burası çok yüksek bloklardan oluşan bir hastane, bizim hastalarımızın buraya merdivenlerle çıkması mümkün değil. Asansör sistemi çok zengin olarak yapılmış gözükse de asansörlerde genellikle sıkıntılar yaşanmakta" dedi.

Hastane telefonları çalışmıyor

Buğdaycı, hastalarının kendisine ulaşamadıkları için şikayet ettiğini belirterek, "Hastane içerisinde hasta iletişimi yok, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin personeli burada fakat hastanenin santrali ise eski binamızda. Aranıldığımız zaman bulunamıyoruz. Sadece cep telefonumuzu bilen hastalarımız bizimle irtibata geçebiliyor. Hatta bazı hastalarım beni bulamadıkları gerekçesiyle hasta haklarına şikayet etmişler. Yaklaşık 2 aydır bana ulaşılabilen bir hastane telefonu mevcut değil" diye konuştu.

Röntgen ve laboratuvara ring servisi konuldu

Doç. Dr. Buğdaycı, hastaların yeni binada muayene olduktan sonra röntgen ve laboratuvar ulaşması için belediyenin koyduğu ring servisi ile sağlandığını öne sürerek, "Bu binada laboratuvar ve röntgen yok, hasta bu binada muayene oluyor. Kapıda bekleyen Bahçelievler Belediye'sine ait servis aracı ile eski hastanemize giderek röntgen çektiriyor ve laboratuvar işlerini hallettikten sonra tekrar aynı servise binerek buraya geliyorlar. Bizi bularak tahlillerini göstermeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

‘Bakan’a göstermelik hasta getirildi’

Hastane açılışı sırasında bakanın görmesi için geçici hasta getirildiğini iddia eden Doç. Dr. Derya Buğdaycı, "Hastane içinde inşaat devam ediyor. 30 Mart yerel seçimleri öncesinde bu hastaneye bakanın da katıldığı bir açılış yapıldı. Bu hastanenin hiçbir servisi açılı olmadığı için, sadece bizim servislerimiz açık. Bakan görsün diye buraya hastalarımız geçici olarak yatırıldı. Aynı gün taburcu edilerek eski hastaneye yatırıldılar. Bu yaşanan durumu onuruma yediremiyorum" dedi.

‘Hastane fizik tedavi gören hastalara uygun değil’

Eyleme katılan fiziksel engelli Yunus Akıncıoğlu ise, “Bu hastane fizik tedavisi gören hastalar için uygun değil. Hastaneye ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. Fizik tedavi gören kişilerin en önemli önceliği hastaneye kolay ulaşımdır" diye konuştu.



