Bu haplara dikkat edin

Sağlık Bakanlığı'nın polis ve Interpol ortaklığı ile gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda sahte cinsel güç veren haplar ve zayıflama hapı ele geçirildi. Bazı ürünlerin, daha gerçekçi olması için piyasada bilinen ruhsatlı ilaçların ismine yakın ve benzer isimler verilmesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Saim Kerman, geçen yıl yapılan sahte ilaç denetimleri kapsamında, başta internet olmak üzere eczane dışı kanallardan cinsel içerikli ve zayıflama ürünü satıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Kerman, şu uyarıları dile getirdi:

“İnternetten ilaç satışının yasak olduğunu ve ülkemizde ilaç satışının sadece eczanelerde yapılabileceğini hatırlatmak isterim. 2010 yılından beri dünyaya örnek niteliğinde başarıyla uyguladığımız İlaç Takip Sistemi ile eczanelerimizden alınan her ilaç takip ediliyor. Vatandaşlarımız, bakanlığımızdan ruhsatsız 'tedavi edici, iyileştirici, zayıflatıcı, cinsel gücü artırıcı, boy uzatıcı, sigara bıraktırıcı, kolesterol düşürücü' iddiasıyla mucizevi etkisi olduğu ileri sürülen ürünlere ilgi göstermemeli, sevdiklerinin ya da kendilerinin hayatını riske atabilecek bu tür ürünlerden uzak durmalı ve fırsatçılara imkan vermemelidir.”

İçeriğindeki etken madde oranındaki farklılık dikkat çeken ürünler şöyle:

America Long Effect Viagra Sildenafil sitrat 44,6 mg/tab

Big Man Sildenafil miktarı 120 mg/kp

Blue Gold Sildenafil 32,8 MG/kapsül, tadalafil 16,7 mg/kapsül

Cobra 1200mg tablet Sildenafil miktarı 111,4 mg/tb

Çin Topu Sildenafil miktarı 93,3 mg/top

Çin Topu Sildenafil miktarı 97/7 mg/top

Djeep Dark Sildenafil miktarı 116,78 mg/tb

Five Stars Sildenafil miktarı 111,1mg/tab.

Hjl Tablet Sildenafil 129,3 mg/tb

Jaguar-120 Sildenafil miktarı:123,1mg/tb

Jie Bao Sildenafil miktarı 100,1mg/kp

Kamagra 100 mg tablet Sildenafil miktarı:91 mg/tb

Kamagra 50 mg tablet Sildenafil miktarı:42,4mg/tb

Lion 1200 tablet Sildenafil miktarı 117,7 mg/tb

Man 100 Sildenafil miktarı 124,8 mg/tb

Maximum Powerful Sildenafil miktarı:103,8mg/tb

Maxman IV capsules Sildenafil miktarı:121,3mg/tb

Maxman Kapsül Sildenafil miktarı 64,1 mg/kapsül

Outstandıng man Sildenafil miktarı:94,7mg/tb

Plant Vigra Sildenafil miktarı:151,7 mg/tb

Silvigra 100 mg Oral Jelly Sildenafil miktarı:89,3mg/tb

Stamina-RX Sildenafil miktarı:8,6 mg/tb

Tianlongjıtuan Sildenafil miktarı 108/5mg/numune

Tiger King 111,2 mg/tb Sildenafil

Vega 100 Tablets Sildenafil miktarı:84,6 mg/tb

Vega 100mg tablet Sildenafil miktarı 93,1 mg/tb

Vega Extra 120 Tablets Sildenafil miktarı:106,3 mg/tb

Vega tablet Sildenafil miktarı 87,1mg/tb

Viagra 007 Sildenafil miktarı 137,5mg/tab

Vigrx Kapsül Sildenafil miktarı 9mg/tb

Xıanggang Tıanlong Shengwu Sildenafil miktarı:99,6mg/tb