Bu hafta yatırım araçlarından en çok hangisi kazandırdı?

Bu hafta altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Altının gram satış fiyatı yüzde 3.16 değer kazanarak 489,50 liraya yükseldi.

5 Ekim Pazartesi günüyle başlayan haftada yatırımcısına en çok kazandıran araçlar yüzde 3,16 ile altın ve yüzde 2,51 ile euro oldu. Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,81 değer kazanırken, dolar Türk lirası karşısında yüzde 1,69 yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,81, altının gram satış fiyatı yüzde 3,16, Dolar/TL yüzde 1,69, Euro/TL yüzde 2,51 değer kazandı.

Yatırım fonlarında kazanç 0,85 olurken, bireysel emeklilik fonlarında da yüzde 0,70 olarak gerçekleşti. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,13 ile fon sepeti fonları oldu.