Bu hafta vizyondekiler...

T24

127 Saat





Zoraki Kral







Zoraki Kral

Çalgı Çengi



Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

Yeşil Yaban Arısı



Başrolünde Altın Küre sahibi oyuncu James Franco’nun yer aldığı film, dağcı Aron Ralston’ın büyük bir kaya parçasının arasında 5 gün boyunca kaldığı süreci anlattığı “Between a Rock and a Hard Place” kitabından uyarlandı.Filmde, Kral V. George'un ölümünden ve Prens Edward'ın tahta geçmeyeceğini açıklamasının ardından kendini bir anda kral olarak bulan Kral VI. George'un hikayesi ve konuşma bozukluğunu yenme süreci anlatılıyor.Kral VI. George'un ülkesini yönetirken önünde çok büyük bir engel vardır; o da üstesinden gelmek zorunda olduğu konuşma bozukluğudur. Kral için hitabetin ne denli önemli olduğunu bilen karısı Kraliçe Elizabeth, bu sorunu çözmek için ilginç görünümlü bir hitabet hocası bulur. İlk başlarda yıldızları pek barışmayan bu ikili zamanla büyük bir başarı sağlayacaktır.Salih ve Gürkan, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyzeoğludur. Gürkan (daha solist ve jön fakat aynı zamanda klarnet icra eden) ve Salih (sesi ve fiziğiyle değil, her parçayı çalabilen piyano - orguyla müzisyenlik peşinde) bir ikili olarak, sıra altı bir organizatörün kendilerine pasladığı virane işlerle ekmek doğrultmaya çalışmaktadırlar. Teyzeoğulları, alışık oldukları üzere yine Bağcılar - Güneşli hattında bir yerlerde ve muhtemelen yer altındaki bir düğün salonuna doğru yola çıkarlar. Gittikleri yerde kendilerini karşılayan düğün sahibinin, hazırlanmaları için kendilerini evin kömürlüğüne bırakması, o güne kadar itilip kakılmaya alışmış kardeşler için bile ciddi hayal kırıklığıdır, fakat bu sefer ‘kulis’te davetsiz misafirleri olacaktır. Aynı saatlerde, iki maföz tip, yakaladıkları banka güvenlik görevlisini gözden uzak bir yerde sorgulamak üzere bu izbe mahalle köşesinde bulabildikleri en kuytu mekân olan kömürlüğe tıkmışlardır. Güvenlik görevlisinin dengesiz mafya elemanına diklenmesi sonucu öldürülmesi, kardeşlerin müzisyenlik hayatını kaydırır. Artık cesedi sahiplenmekle, kendi cesetlerini teslim etmek arasında bir seçim yapmak durumundadırlar. Maföz tipler vurdukları adamın cesedini sabaha dek ortadan kaybetmelerini isteyince, teyzeoğulları en akıllıca fikir olarak ancak cesedi sırtlayıp eve götürmeyi bulurlar. Evlerinde bir cesetle ikâmete başlayan teyzeoğullarının bu misafirperverliği, cesedin kapalı kaldığı yerde fena halde sıkılması ile kısa sürecektir.Yıllar önce, oğlunu da arkasında bırakarak kendisini terk eden kocasından sonra hiçbir erkeği kapısından bile içeri sokmayan Sinyora Enrica (Claudia Cardinale - Fahriye Evcen), bu özelliğiyle ün salmıştır. Enrica, evindeki boş odaları kız öğrencilere kiralamakta, ek iş olarak da terzilik yapmakta ve bir pazarda çalışmaktadır.Yıllarca bozmadığı bu kuralı, yağmurlu bir gecede, bir yanlış anlama sonucunda evine gelen Türk öğrenci Ekin (İsmail Hacıoğlu) için bozacaktır. Önceleri evinin kapılarını bu yabancıya açmak istemeyen Sinyora Enrica, daha sonra sadece evini açmakla kalmayıp, yıllarca kilitli tuttuğu kalbini de bu Türk gencine açacaktır. Giovanni (Teoman Kumbaracıbaşı) Sinyora Enrica’nın tek oğlu ve babası henüz çok küçük yaşlarda terk ettiği için sorunları olan bir kişiliktir. Giovanni’nin annesine karşı haksız davranışları Ekin’de Sinyora Enrica’ya karşı bir koruma duygusuna dönüşecek ve böylece aralarında bir gönül bağı oluşacaktır. Bir dil okulu için İtalya’ya giden Ekin için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve hayatı tümden bir değişime uğrayacaktır.Britt, Los Angeles’ın en bilinen medya şirketinin varisidir. Babası ölene kadar amaçsız bir hayat sürer. Babasının yaratıcı çalışanı Kato ile arkadaşlık kurduklarında, ikisi de hayatlarında ilk kez anlamlı bir şey yapabileceklerini düşünürler ve böylece suç ile savaşları başlar. Britt, gizli kahraman Yeşil Yaban Arısı olur, ortağı Kato ile suç ve suçluların peşine düşerler.