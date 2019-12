Bu hafta vizyondakiler..

T24



MUTLULUĞUN PEŞİNDE



KİMLİKSİZ



DAHA İYİ BİR DÜNYADA





İSTİLA



ÖLÜM ÇİFTLİĞİ



KAYIP ÖZGÜRLÜK



ALPHA VE OMEGA





ÇOK MU KOMİK







İÇİMDEKİ SESSİZ NEHİR







Sinemaseverler bu hafta komedi, dram, aksiyon, bilimkurgu ve animasyonların bulunduğu 2'si yerli 8 yeni filmle buluşacak.John Cameron Mitchell'in yönettiği ve Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest ile Miles Teller'ın oynadığı ''Mutluluğun Peşinde (Rabbit Hole)'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, Becca ve Howie Corbett mutlu evlilikleri olan bir çifttir, ancak küçük çocukları bir araba kazasına kurban gidince kusursuz dünyaları alt üst olur ve bu beklenmedik acı onları mutluluk arayışında duygusal bir yolculuğa çıkmaya zorlar.Jauma Collet Serra'nın yönettiği ve Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones ile Aidan Quinn'in oynadığı ''Kimliksiz (Unknown)'' filmi, gerilim ve aksiyon sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek.Filmde, Martin, Berlin'de geçirdiği bir araba kazasından sonra kendine geldiğinde, karısının kendisini tanımadığını ve başka bir adamın da kendisinin yerine geçtiğini fark eder. Kimse ona inanmaz. Yalnız ve kaçak durumuna düşen Martin, Ally sayesinde bu durumdan kurtulmaya çalışır.Susanne Bier'ın yönettiği ve Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen ile Markus Rygaard'ın oynadığı ''Daha İyi Bir Dünyada (Haevinen - In a Better World)'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, Anton, Afrika göçmen kampında çalışan bir doktordur. Büyük oğlu 10 yaşındaki Elias, okulda serserilerce rahatsız edilir. Bu durum, Christian'ın Elias'ı korumasıyla sona erer. Elias, annesi kanserden vefat eden Christian ile kısa zamanda sıkı bağ kurar ve arkadaş olur. Christian, Elias'ı bir intikam olayına karıştırınca hayatları tehlikeye girer.Gareth Edwards'ın yönettiği, Whitney Able ve Scoot McNairy'nin oynadığı ''İstila (Monsters)'', gerilim ve bilim kurgu sahneleriyle dikkat çekecek.Filmde, NASA, güneş sisteminde uzaylılar olduğuna dair ip uçları elde eder. Uzaya gönderilen bir uydu, dünyaya dönerken Orta Amerika'ya düşer. Aracın düştüğü Meksika sınırında, yeni yaşam formları görünmeye başlayınca bölge karantinaya alınır. Bir turist olan Sam Wynden, bölgeden geçerek, Amerika'ya ulaşmak ister. Wynden, kendisine eşlik etmesini teklif ettiği fotoğrafçı Andrew Kaulder ile yola çıkar.Franck Richard'ın yönettiği, Yolande Moreau, Emilie Dequenne, Benjamin Biolay ile Philippe Nahon oynadığı ''Ölüm Çiftliği (The Pack)'' korku sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmin konusu şöyle: ''Kuş uçmaz, kervan geçmez, ıssız ve karlı bir yerde Charlotte ve Max yol kenarındaki bir restorantta duraklar. Tuvaletten geri dönmeyen Max'i aramak için Charlotte çevreye bakınır. En sonunda vazgeçip dönmeyi düşünür, ancak La Spack adlı barmen tarafından engellenir. Charlotte, yalnız başına korkunç gerçeklerle karşı karşıya kalır. Kendisini yeni başlayan av mevsiminde bir av olarak bulmuştur.''1990’lı yılların ortalarında İstanbul’da bir sabah, Deniz Şahin adlı bir genç, silahlı ve sivil kişiler tarafından evinin bulunduğu sokakta kaçırılır. Gencin götürüldüğü yer JİTEM adlı kontrgerilla örgütünün sorgu merkezi, kaçıranlar ise JİTEM timidir. Timin amacı, örgüt üyesi olmakla suçladıkları Deniz Şahin’den örgütün faaliyetlerine ilişkin bilgi almaktır…Üç hafta boyunca işkence yaptıkları Deniz Şahin’den bilgi alamayan JİTEM şefi Kemal ve ekibi, elde ettikleri yeni bir istihbarat sonucunda, örgütün para kuryesi olarak suçlanan Liceli’yi kaçırırlar. Aynı sorgu üssünde uzun süre yaptıkları işkencelerde Liceli’yi çözemeyen JİTEM ekibi bu kez Liceli’nin 17 yaşındaki kız kardeşi Lili’yi kaçırıp ağabeyine karşı kullanırlar.Asıl ”hikaye” bundan sonra başlar…Anthony Bell ile Ben Gluck'ın yönettiği ve Justin Long, Hayden Panettiere, Dennis Hopper ile Danny Glover'ın seslendirdiği ''Alfa ve Omega: Eve Dönüş Macerası (Alpha and Omega)'' filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Ormandaki bir grup hayvanın başından geçenlerin anlatıldığı filmde, aile ve engelleri aşma konuları işleniyor.Adem Uğur'un yönettiği ve Abdullah Şekeroğlu, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Gazenfer Ündüz ile Aydan Burhan'ın oynadığı ''Çok mu Komik'' filmi, Elazığ'ın Hüseynik köyünde geçiyor ve yöre halkının hikayeleri anlatılıyor.Mustafa Serkan Eröz'ün yönettiği ve Ali Yiğit, Taies Farzan, Emre Onur ile Samiha Aydemir'in oynadığı ''İçimdeki Sessiz Nehir'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmin konusu şöyle: ''Halis, 40'lı yaşlarda, geçimini katmer satarak sağlayan, kendi halinde, insanlarca sevilip sayılan bir adamdır. Eşi Ayla ile arasında yıllardır süren soğukluğu artık kanıksamıştır. İstanbul'da üniversite okuyan kızları Öykü ise Halis ve Ayla'nın belki de tek ortak noktalarıdır. Halis, bir gün yanında çalıştırmak üzere Meznun'u alır. Bir süre sonra ailenin sıradan hayatı yerle bir olur.''