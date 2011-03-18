Bu hafta vizyondakiler...

T24 - Bu hafta vizyona giren filmlerin hikâyeleri kısaca şöyle:





Dünya İstilası







Yıllar boyunca UFO görülmesi vakaları, 2011′de Dünya’nın bilinmeyen güçlerin istilâsına uğramasıyla korkunç bir gerçek haline dönüşür. Büyük şehirler düşerken, Los Angeles insanlığın son cephesi haline gelir. Bir Deniz Piyadesi Başçavuş ve yeni taburu, kumda bir sınır çizgisi çekerek düşmana karşı mücadeleye girişir.





Yürügari İbram







Filmde komşu Yunan adalarından bir güzele gönlünü kaptıran İbram'ın başından geçen ilginç olaylar konu alınıyor.





Press







Bugünlerde gazeteciler tutuklanıyor... Gazeteciler sokağa çıkıyor... 1990'larda OHAL bölgesinde öldürülen gazetecilerin o günlerde doğru dürüst haberleri bile yapılmamıştı. PRESS, öldürülen gazetecilerin öyküsünü anlatarak, gazetecilik tartışmasının başka bir yönüne dikkat çekiyor.Press, gazeteci Bayram Balcı’nın yaşadıklarından yola çıkılarak senaryolaştırdı. Film, 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüş ve filmin başrol oyuncusu Aram Dildar da Behlül Dal Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştı.



1990’lı yılların ilk yarısında çatışmaların yoğun yaşandığı günlerde, bir avuç gazeteci Diyarbakır’da yaşanan insan hakkı ihlallerini dünyaya duyurmaya çalışmaktadır. Faysal, yaptığı bir haberde orduyla ilişkisi olan bir çetenin izine rastlar. Çete, bölgedeki birçok cinayetin zanlısıdır. Çete haberinden sonra Faysal tehdit telefonları almaya başlar ancak Faysal çetenin üzerine gitmeye devam eder.





Çınar Ağacı







Sinemamızın önemli isimlerinin rol aldığı, kamerasını aile değerlerine çevirmiş bir sevgi filmi ‘Çınar Ağacı’. Bir zamanların “gülerken ağlatan, ağlatırken güldüren” klasik Türk filmlerinin günümüzdeki versiyonu niteliğinde.



Dört çocuk, torunlar, iki ayda bir evden eve taşınan çiçekler, plaklar, bir sandık ve gramafon. Ve iki ayda bir buluşulan "Çınar Ağacı"!



Emekli öğretmen Adviye Hanım’ın biraz muzip, biraz huysuz kişiliği çocuklarına hayatı zorlaştırıyor görünse de torunu Barış’ın hayatındaki en anlamlı şey “anneannesi”dir. Bir tek Barış, anneanneye kavuşulacak �“Çınar Ağacı” buluşmalarını ve sıranın onların evine gelmesini iple çekmektedir!





Benim Hikayem







Clara (Rachelle Lefevre), Barney’nın Roma’daki kısa süreli bohem hayatı sırasında karşılaştığı kızıl saçlı özgür ruhlu sadakatsiz ilk eşidir. İkinci eşi “Bayan P” (Minnie Driver) ise devamlı olarak alışveriş yapan ve konuşan, her ne kadar Barney onu dinlemese de, zengin bir Yahudi prensesidir. Barney iki evliliğin ardından, üçüncü eşi Miriam (Rosamund Pike) ile karşılaşır, gerçek bir romantik, iyiliksever ve centilmen olur...



Barney’nin üç evliliğine tanıklık ederken onun hakkında çok şey öğreniriz.





Limit Yok







Eddie, başarısız New Yorklu bir yazardır. Ancak günün birinde eski bir arkadaşıyla karşılaşmasıyla tüm hayatı değişir. Arkadaşı onu beynin tüm kapasitesini kullanmasını sağlayacak bir ilâçla tanıştırır. Böylece Eddie kendisinin kusursuz bir versiyonuna dönüşür. İlâç sayesinde paraya, akla, çekiciliğe sahip olur. Fakat Eddie kısa bir süre sonra sonsuz güce bedelsiz sahip olunamayacağını anlar.





Bağlanmak Yok







14 yaşındaki Emma ve Adam’ın cinsellikle ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Yıllar sonra, yolları tekrar kesişen Emma ve Adam kendilerini yatakta sevişirken bulurlar. Üstelik bu iyi bir sevişmedir. Emma’nın ilişkilere karşı alerjisi vardır. Adam ise, tüm ilişkilere tövbe etmiştir çünkü babası, Adam’ın eski kız arkadaşıyla çıkmaktadır. Emma ve Adam duygusal ilişkileri bırakıp, çıkar arkadaşlığı kurmaya karar verirler.



