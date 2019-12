Bu hafta vizyondakiler...

T24

İran Yeni Dalgası’nın önde gelen isimlerinden Abbas Kiarostami, kendi yaşam öyküsünden esinlendiği sıra dışı filminde Juliette Binoche’un karşısında İngiliz bariton William Shimell’ı oynatarak nesnelerin veya kişilerin gerçekliğini sorguluyor. İngiliz bir yazarla Fransa’dan gelen bir sanat galerisi sahibini izleyen filmin fonunda Toskana ve aşk var. Juliette Binoche bu filmdeki performansıyla Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.Nikki, hayatının devamını kadınların istediklerini vererek sağlayan ama jigolo olmayan seksi bir dolandırıcıdır. Nikki’nin son zaferi, orta yaşlı avukat Samantha’dır, ancak daha sonra, kendisiyle aynı yaşta olan güzel garson Heather ile tanışır. Samantha’nın yurt dışında olduğu bir zamanda Heather, Nikki’yi Samantha’nın evinde ziyarete gelir. Samantha eve döndüğünde Nikki’nin kendisini aldattığını görür ve her şey bundan sonra başlar.47. Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan ve En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü alan Hayde Bre, kasabada karısı ve arkadaşlarıyla sıradan bir hayat süren Şaban Ağa'nın taşra-kent yaşamı arasında yaşadıklarını konu alıyor. Şehirde üç çocuğu ve felçli kocası Osman’la yaşayan Saadet'in hayatı beklenmedik bir şekilde Şaban Ağa ile kesişir. Şaban Ağa, hiç istememesine rağmen Saadet’in ısrarlarıyla İstanbul’un yolunu tutar.Fakat şehir yaşamına ve düzenin kurallarına uyum sağlamak Şaban Ağa için imkânsızdır. Kendini İstanbul’da hâlâ “misafir” olarak görse de, özlediği topraklar aslında çoktan elden çıkarılmıştır. Bu durumdan haberi olmayan Şaban Ağa, her an geri dönmek için fırsat kollamaktadır. Zira İstanbul’a, şehir hayatına ayak uyduramayacağını anlamıştır.Adem ile Havva’dan bu yana uğruna kavgalar edilen, destanlara, edebiyatın unutulmaz yapıtlarına konu olan, sinemada her türlüsü işlenen KADIN-ERKEK ve aralarındaki iktidar savaşı, filmimizin ana temasını oluşturuyor. Bu savaş bazen komik, bazen traji-komik, bazen de trajik sonuçlar doğurmuştur. ‘Kukuriku: Kadın Krallığı’ bunların hepsini içeriyor.Adil Hoca emekliliği gelmiş bir ilkokul öğretmenidir. İnatçı, doğrucu karakteri yüzünden yıllarca sürgün yemiş, karısı Nazife de bu yüzden hocadan bıkmış usanmıştır. Adil Hoca, emekliliğine yakın kendi kasabasına tayin olmuştur. Hoca emekliliğini beklerken, günün birinde kasabadaki genç bir polisten galiz küfürler ve okkalı bir tokat yer ve gururu fena halde incinir.İlçe emniyet müdürlüğünde ve savcılıkta genç �polisin gerekli cezayı görmesini sağlamak ve adaletin yerini bulmasını görmeye kararlı olan Adil Hoca, tüm kasaba tarafından sevilen ve sayılan bir kişiliktir. Fakat adaletten Hoca, istediği sonuca bazı sebeblerden ulaşamayınca olayın peşini bırakmamaya karar verir ve onun için hayli meşakkatli bir yol başlar. Hoca’nın bu haklı mücadelesinde tüm kasaba halkı da arkasındadır ve bu ‘Memleket Meselesi’ni hep beraber çözmeye kararlıdırlar.2001 tarihli Alman filmi “Das Experiment”ın yeniden çevrimi olan psikolojik gerilim türündeki filmde 26 kişi, psikolojik bir deney için gardiyan ve mahkum rolünü oynamaya başlarlar… Deneyin devamında olaylar karmaşık bir boyuta ulaşacak ve kontrolden çıkacaktır.