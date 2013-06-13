Bu hafta vizyondaki filmler





Man Of Steel

Christopher Nolan ve Jonathan Nolan'ın yönettiği macera-aksiyon türündeki "Man Of Steel" sinemaseverlere yeni bir Süperman macerasının kapısını aralıyor.

Zack Snyder'ın yönettiği filmde sinemaseverler Russel Crowe'un yanı sıra Henry Cavill'i de Superman rolünde izleme şansına sahip olacak.

Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner'ın da yan rollerde yer aldığı filmin konusu şöyle:

"Clark, ne olduğu ve nasıl kullanacağını hiç bilmediği, birtakım sıra dışı güçlere sahip bir çocuktur. Okulun servis aracı kaza geçirip, içinde çocuklarla birlikte nehre uçar. Servisin içindekilerin ölmesine göz yumamayan Clark, güçlerini kullanarak herkesi kurtarır. Fakat bu olay onun diğerlerinden oldukça 'farklı' bir çocuk olduğunu da bariz biçimde ortaya çıkartacaktır."

Muhbir

Son dönem aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Dwayne Johnson'ın "John Matthews" rolünde yer aldığı "Muhbir", dram, macera ve aksiyon severlerin tercihi olacak.

ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak yapımı olan "Muhbir"in yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor.

Oğlu, suçlamayla uyuşturucu satıcılığından 10 yıl hapis cezası alan bir babanın maceralarının beyazperdeye yansıtılacağı filmde, Susan Sarandon, Jon Bernthal gibi isimler de yer alıyor.

Trans

Altın Küre ödüllü Danny Boyle'un yönettiği "Trans", polisiye türde ses getirecek bir yapım olarak tanımlanıyor.

James McAvoy, Rosario Dawson, Vincent Cassel, Tuppence Middleton ve Danny Sapani gibi isimlerin rol aldığı Trans'ın konusu ise şöyle:

"Sanat eserleri konusunda uzman olan Simon tanınmış bir müzayede müdürüdür. Franck adındaki bir gangster ile birlikte milyon dolarlar değerindeki bir tablonun çalınma eylemine katılır. Olay esnasında oluşan kargaşada başına korkunç bir darbe alır ve uyandığında tabloyu nereye sakladığı konusunda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Ne tehditler ne de işkenceler onun hafızasını geri getirecektir. Bunun üzerine Franck Elizabeth isimli bir hipnoz uzmanı tutulur. Böylece Simon'un beyninin derinliklerindeki bilgiye ulaşması planlamaktadır."

Beşinci Emir: Ölüm

Haftanın gerilim-korku türündeki filmi "Beşinci Emir: Ölüm"ü Rafael Lara yönetirken, sinemaseverler başrollerde ise Ilean Almaguer, Angelica Aragon, Ernesto Gomez Cruz'u izleyecek.

Meksika yapımı olan film için mekan olarak yine aynı ülke tercih edildi. Meksika'da, polis departmanının, bir seri katilin 11. kurbanını bulmasıyla başlayan film, dedektif Garcia'nın katili yakalamak üzere görevlendirilmesinin hikayesini anlatıyor.

Başvuru: Kabul

Kısa süre önce ABD'de vizyona giren "Başvuru: Kabul" haftanın komedi türündeki tek filmi.

Princeton Üniversitesi'nde terfi alıp yönetici olmaya hazırlanan Portia Nathan ve eski lise arkadaşı John Pressman'ın başından geçenlerin anlatıldığı filmin başrollerini Tina Fey, Paul Rudd ve Nat Wolff paylaşırken, yönetmen koltuğunda Paul Weitz oturuyor.

Filmin senaryosu ise Jean Hanff Korelitz'in romanından Karen Croner tarafından uyarlandı.

Havada Aşk Var

Alexandre Castagnetti'nin yönettiği 96 dakikalık Fransız yapımı filmde, Paris'ten Newyork'a giden Julie'nin yaşadıkları beyazperdeye yansıtılıyor.

Filmde Ludivine Sagnier, Brigitte Catillon, Michel Vuillermoz, Nicolas Bedos ve Jonathan Cohen başrolleri paylaşıyor.

Peter Pan'ın Yeni Maceraları

Özellikle yaz tatiline girecek küçük öğrencilerin ilgi odağı olacak, "Peter Pan'ın Yeni Maceraları" nın seslendirmelerini Sait Çataldaş, Özlem Akın ve Müjde Çapraz yaptı.

Peter Pan'ın ezeli rakibi Kaptan Kanca'ya karşı giriştiği "Olmayan Ülke"yi kurtarma mücadelesi, tüm çocukları aksiyon dolu bir maceraya davet ediyor. Televizyon ekranında 2 boyutlu olarak yayınlanacak çizgi dizi, sinemada 3D olarak izlenebilecek.