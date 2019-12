Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

T24 - Bu hafta 6 yeni film gösterime giriyor. Bunlar arasında ödüllü yönetmen Ferzan Özpetek'in filmi de var.





Serseri Mayınlar / Mine Vaganti



Ferzan Özpetek'in yönettiği ve Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Lunetta Savino'nun oynadığı "Serseri Mayınlar/Mine Vaganti", geleneksel bir İtalyan ailesinin öyküsünü beyaz perdeye taşıyor.



İlk kez Berlin Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan film, makarna üreticisi bir İtalyan ailesinin geleneksel ve ahlaki kalıpların dışına çıkan çocuklarının, ne yöne gideceği kestirilemeyen öykülerini anlatıyor. İki arkadaşının başına gelen gerçek bir olaydan esinlenerek yazdığı filmde Ferzan Özpetek, bu öykülerin iç-içe geçirdiği büyülü bir zamanın içine çektiği izleyiciyi, oyuncularının yarattığı duygu denizindeki gelgitlerle baş başa bırakıyor.



İlk kez İtalya'da vizyona giren film, ilk üç günde 500.000 kişi tarafından izlendi.





Ay / Moon



Duncan Jones'un yönettiği ve Sam Rockwell, Dominique McElligott, Rosie Shaw ile Kevin Spacey'nun oynadığı "Ay/Moon" bilimkurgu tarzına yeni bir soluk getiriyor.



Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen filmin konusu şöyle:



"Astronot Sam, aya gönderilir. Uydu bağlantısının kopmasıyla iletişimi kaybeden Sam'i zor zamanlar beklemektedir, ama sonunda üsten ayrılabilecektir. Sam, halüsinasyonlar görmeye, hafızasını yitirmeye ve oraya nasıl geldiğini dahi unutmaya başlar. Sam o andan itibaren etrafında neler olup bittiğini anlamak için savaşmaya başlayacaktır."



Richard Kelly'nin yönettiği ve Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella ile Gillian Jacobs'nun oynadığı "Kutu/The Box" ahlaki değerlerle insanın doğası arasındaki ikilemi ortaya koyuyor.



Richard Matheson'ın kısa öyküsünden uyarlanan filmin konusu şöyle:



"Norma ve Arthur Lewis çiftinin hayatı bir gün kapılarına bırakılan tahta kutu içindeki hediye ile tamamen değişir. Kutu, hayatlarında geri dönüşü olmayan olaylara sebep olacaktır. Gizemli bir yabancı eğer kutunun üstündeki düğmeye basarlarsa bir milyon doların sahibi olacakları yazılı bir not iletir. Fakat düğmeye basmaları aynı zamanda hiç tanımadıkları bir insanın ölmesine sebep olacaktır."





Uzaklara Gidelim/Away We Go



Sam Mendes'in yönettiği ve John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen Ejogo ile Catherine O'Hara'nın oynadığı "Uzaklara Gidelim/Away We Go", ilk çocuklarını bekleyen genç çift hikayesini konu alıyor.



Çocuk sahibi olacaklarını öğrenen Burt ve Verona, yerleşip, kuracakları ailenin köklerini salabilecekleri ve çocuklarını büyütebilecekleri en ideal yeri aramak için Amerika'yı dolaşırlar.



Çiftin yol boyunca yaşadıkları aksilikler ve aradıkları "ev"i bulmaları için onlara yardım etmeye çalışan enteresan akrabalar ve eski arkadaşlar da serüvenlerine renk katıyor.



Günümüzün en yetenekli yönetmenlerinden biri olan Sam Mendes'den bekleneceği üzere senaryosunu en iyi şekilde tamamlayan bir görsellik ve etkileyici soundtrack eşliğinde gelişen film hem Amerika'nın hali üzerine zekice gözlemlerle dolu hem de komedi içeriyor.





Aşka Yolculuk/Leap Year



Anand Tucker'ın yönettiği ve Amy Adams, Matthew Goode, Adam Scott ile John Lithgow'un oynadığı "Aşka Yolculuk/Leap Year" kadın erkek ilişkilerini romantik komedi tarzında aktarıyor.



Sevdiği erkekle evlenmeye kesin kararlı olan ama kaderin cilvesi sonucu başka bir erkekle tanışan genç bir kadının öyküsünü anlatan filmin konusu özetle şöyle:



"İlişkisinde evlilik teklifi almadan dördüncü yılını dolduran Anna, bu işi çözmeye kararlıdır. Kadınların erkeklere 29 Şubat tarihinde evlilik teklifi yapmasına izin veren eski bir İrlanda geleneğini keşfeden Anna, Boston'dan Dublin'e giden erkek arkadaşı Jeremy'nin izini sürmeye karar verir. 29 Şubatta evlilik teklifi yapması fikrini ise serseri ruhlu ama iyi niyetli babası Jack gündeme getirmiştir"





Çok Filim Hareketler Bunlar



Ozan Açıktan'ın yönettiği ve BKM Mutfak oyuncularının oynadığı "Çok Filim Hareketler Bunlar" Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak, 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırdı.



Filmde, yaz tatilinde sadece aşkın peşinde olanlar, tatile gidemeyip evde sivrisineklerle savaşanlar, sadece günübirlikçi olarak denizle buluşanlar, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle uğraşanlar, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenlerin yaz hikayeleri anlatılıyor.





