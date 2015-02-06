Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

Özgürlük Yürüyüşü: Selma

"En İyi Film" dalında Oscar, 4 dalda da "Altın Küre" adaylığı bulunan "Özgürlük Yürüyüşü: Selma" filmi, Martin Luther King Jr'ın önderliğinde 1965 senesinde yaşanan özgürlük yürüyüşünü beyazperdeye taşıyor.

Yönetmen koltuğunda Ava DuVernay'ın oturduğu İngiliz-ABD yapımı filmin oyuncu kadrosunda David Oyelowo, Carmen Ejogo, Tim Roth'un yanı sıra Tom Wilkinson, Oprah Winfrey, Martin Sheen, Giovanni Ribisi gibi isimler yer alıyor.

20. yüzyıla damgasını vuran tarihi bir dönüm noktasına ışık tutan "Özgürlük Yürüyüşü: Selma", 1965 yılında Alabama'nın Selma kentinden eyalet başkentine giden 87 kilometrelik yolda, tarihe geçen üç protesto yürüyüşünü ve kamuoyunu ateşleyen Martin Luther King öncülüğündeki bu yürüyüşlerin ABD Başkanı Johnson'un Oy Hakkı Kanunu'nu çıkarmasını anlatıyor.

Yaban



Jean Marc Vallee'nin yönettiği filmde Oscar ödüllü Reese Witherspoon ile Laura Dern, Thomas Sadoski ve Keene McRae oynuyor.

Anı yazarı Cheryl Strayed'in yaşadığı sıradışı macerasını kaleme aldığı ve Amerika'da çok satanlar listesine girmeyi başaran romanından uyarlanan film; kendisine ilham veren annesinin başdöndürücü ani ölümü, harabolmuş bir evlilik ve küstahca kendini yok etmeye adamış olmasına rağmen bunlara artık bir dur demek isteyen bir kadının akılalmaz macerasını anlatıyor.

Turist

Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Vincent Wettergren ile Clara Wettergren'in oynadığı "Turist", Alplere kayak tatiline giden İsveçli bir ailenin çığdan kurtulmasını konu alıyor.

Modern aile yapısında erkeğin rolünü ele alan ve bunu tartışmaya açan gözlemsel komedinin yönetmenliğini Ruben Östlund yaptı.

Jupiter Yükseliyor

Şikago'nun sokaklarından, uzak galaksilere uzanan "Jupiter Yükseliyor"u "The Matrix" Üçlemesinin yaratıcıları Lana ve Andy Wachowski yazıp yönetti.

Üç boyutlu bilim-kurgu türündeki filmde başrol oyuncuları Channing Tatum ve Mila Kunis'e; Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth, Tuppence Middleton, Doona Bae, James D'Arcy ve Tim Pigott-Smith gibi isimler eşlik ediyor.

Süngerbob Karepantolon

Paul Tibbitt'nin yönettiği ve Antonio Banderas, Frankie Muniz, Clancy Brown ile Tom Kenny'nin seslendirdiği "Süngerbob Karepantolon" haftanın animasyon filmi.

Film, dünyanın en sevilen, su altında yaşayan omurgasızı "Süngerbob Karepantolon"un, hayatının en kahramanca macerasını yaşamak için kıyıya çıkmasını konu alıyor.

Sevimli Tehlikeli

Özcan Deniz'in yeni filmi "Sevimli Tehlikeli"nin oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Ayça Ayşin Turan, Türkan Kılıç ile Taner Turan gibi isimler var.

Aksiyondan drama kadar birçok temayı masallarla birleştiren filmin konusu şöyle:

"Zarok (Şükrü Özyıldız) yıllar önce Edirne'de bir ailenin beşikteki çocuğunu çalıp büyük acıların yaşanmasına sebep olur. Yıllar sonra bu vicdan azabından kurtulacağı bir fırsat yakalayan Zarok, kaçırdığı kızı ikinci kez kaçırıp gerçek ailesine götürürken yaşanan aşk dolu bir maceranın içine düşer."