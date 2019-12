Bu hafta Vizyonda 3 yeni film var!

T24 - Bu hafta vizyona üç yeni film giriyor: Birincisi başrollerini Nicolas Cage ve Monica Belluci’nin oynadığı Sihirbazın Çırağı (The Sorcerer's Apprentice); ikincisi Erisic'in ilk uzun metrajlı filmi olan Sıradan İnsanlar (Ordinary People) ve son olarak da Jennifer Lopez ve Alex O’Loughlin’in oynadığı B Planı (The Back-up Plan).





Sihirbazın Çırağı (The Sorcerer's Apprentice)



Dave, Balthazar Blake adında tuhaf biri aniden hayatına girdiğinde fizik dersinden geçmeye çalışan ve rüyalarının kızı Becky’den randevu koparmaya çalışan bir üniversite öğrencisidir. Balthazar’ın günümüzde bir sihirbaz olduğu ortaya çıkar, aynı güce sahip hatta kendi gücünü aşan birini bulmak için uzun süredir arama yapmaktadır.



Ancak kötü bir kişi olan ve uzun zamandır rakibi olan, Maxim Horvath, sadece Blake ve Dave’i değil tüm New York şehrini tehdit eder, bahtsız Dave gönülsüz de olsa Balthazar’ın koruması altına girer, Dave’e hızlı bir sihirbazlık sanatı ve bilimi eğitimi verir.



Bu alışılmadık ortakların, Horvath ve karanlığın güçleri günümüz Manhattan’ını mahvetmeden önce birlikte durdurması gerekmektedir. Dave'in Sihirbazın Çırağı olma aşamasında eğitimini tamamlamak, şehri kurtarmak ve kızın gönlünü fethetmek için tüm cesaretine ihtiyacı olacaktır.





Sıradan İnsanlar (Ordinary People)



Savaşın insanlıktan çıkarıcı etkisi, yönetmen Perisic'in ilk uzun metrajlı filminde gözler önüne seriliyor. 2009'da Cannes Eleştirmenler Haftası'nda Altın Kamera için yarışan film, düşük tempolu ve neredeyse diyalogsuz; bir savaş filmi değil, aksine, yönetmene göre "savaş filmi" türünü yerle bir ediyor. Film Balkanlar'da, terk edilmiş bir çiftlikte yirmi yaşındaki bir askerin güneşin altındaki bitmek tükenmek bilmeyen bekleyişini ve acımasızca ilk cinayetini işleyişini dokunaklı bir üslupla anlatıyor.





The Back-up Plan (B Planı)



Başrollerini Jennifer Lopez ve Alex O’Loughlin’in oynadığı film aşk evlilik ve aile üçgeni içinde komik ve bir o kadar da duygusal bir hikâyeyi anlatmaktadır.



Zoe (Jennifer Lopez) hayatı boyunca doğru erkeği aramak uğruna birçok kişiyle flört etmiştir; ancak ‘O’ artık anne olmak istemektedir. Doğru erkeği bulmanın çok zor olduğunu kabullenen Zoe doktordan randevu alır ve işte o gün Stan (Alex O’Loughlin)'le tanışır.



Birlikteli çok güzel gitmektedir ancak bir an da hamile olduğunu öğrenmesiyle karmaşık duygulara kapılır. Hamileliğinin ilk belirtilerini Stane’den saklamaya karar verir. Tabii bu onun için çok kolay olamayacaktır.



Zoe’nin tuhaf davranışlarına bir anlam veremeyen Stan, sevgilisinin hamile olduğunu öğrenince durumu kabullenerek geleceğini şekillendirmeye başlar.



Dokuz aylık kahkaha dolu bir zaman dilimi başlamıştır, ancak bu süreç içinde yaşadıkları birbirlerini hala daha iyi tanımadıklarının farkına vardırmıştır. İlişkilerini kurtarmaya çalışan Zoe ve Stan hayatlarını yeniden anlamlandırmaya başlarlar…