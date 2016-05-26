Bu hafta vizyona hangi filmler girdi?

"Para Tuzağı", "Rüzgarın Oğlu", "Kronik", "Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden", "Kahraman Koala", "Memleket", "Abbas'ın Melekleri", "Nasıl Yani", "1 Kezban 1 Mahmut: Adana Yollarında" ve "Cinni: Uyanış."

Para Tuzağı Jodie Foster'ın yönettiği ve başrollerini George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell, Dominic West, Caitriona Balfe ile Giancarlo Esposito'nun paylaştığı "Para Tuzağı", izleyici ile buluşuyor.

Senaryosu Jamie Linden, Alan DiFiore ve Jim Kouf tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Daniel Dubiecki, Lara Alameddine ve George Clooney üstlendi.

Risklerin büyük olduğu, gerçek zamanlı gerilim filminde, oyuncular George Clooney ve Julia Roberts finans televizyonu sunucusu Lee Gates ve yapımcısı Patty Fenn'i canlandırıyor.

Gerilim türündeki filmde, televizyonda canlı yayın sırasında Clooney ve Roberts'ın, her şeyini kaybetmiş kızgın bir yatırımcının stüdyoyu zorla ele geçirmesiyle yaşadıklarını konu alıyor.

Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden James Bobin'in yönetmenliğini yaptığı animasyon türündeki "Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden" filminin seslendirmelerini Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska ve Helena Bonham Carter yapıyor.



Disney'in yeni yapımında, Lewis Carroll'un sevilen hikayeleriyle unutulmaz karakterlerinin yepyeni ve benzersiz maceraları anlatılıyor.



Yeni seride, yeraltının tuhaf dünyasına dönen "Alis", "Çılgın Şapkacı"yı kurtarmak için zamanda geçmişe yolculuk edecek.

Rüzgarın Oğlu Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons ile William Hurt'un oynadığı "Rüzgarın Oğlu", filminin yönetmen koltuğunda Stephen Hopkins oturuyor.

Rüzgarın Oğlu "Rüzgarın Oğlu", tarihin en iyi atleti olmak için çıktığı yolda efsanevi bir yıldız olan Jesse Owens'ın gerçek hikayesini anlatıyor.



Dram türündeki film, asıl adı James Cleveland olan Jesse Owens'ın olimpiyat efsanesi olma mücadelesini aktarırken, tipik bir spor filmi sınırlarının ötesine geçerek, o dönemin sosyal ve siyasi ortamını gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Kronik Michel Franco'nun yönettiği "Kronik" adlı filmde, Tim Roth, Robin Bartlett, Michael Cristofer, Bitsie Tulloch ve Sarah Sutherland rol aldı.



Meksika ve Fransa ortak yapımı film, bir bakımevinde ölüm döşeğindeki hastalarla ilgilenen bir erkek hemşirenin portresini çiziyor.

Memleket Şerif Sezer, Mesut Akusta, Mehmet Karagöz, Osman Sonant ile Melike Zeynep Atış'ın oynadığı "Memleket" filminin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu üstlendi.



Anadolu toprağının hikayesini anlatmayı amaçlayan film, ölüm duygusunun ruhlarını giderek daha çok kavradığı iki yaşlı insanın insanlardan uzak küçük evlerinden dünyaya bakışını beyaz perdeye yansıtıyor.

Abbas'ın Melekleri Yusuf Atıcı'nın yönettiği "Abbas'ın Melekleri" filminde Doğan Akkaya, Sinan Bengier, Kayra Şenocak, Dost Elver, Sevil Uyar, Berrak Deniz, Seda Mutlu, Şenol İpek, Bircan İpek, Ferdi Atuner, Aziz Özuysal ile Müjde Beyoğlu gibi isimler rol aldı.



Komedi türündeki film, köşeye sıkışmış pısırık bir mafya babasının başından geçen komik olayları konu alıyor.



Aysel Göksu'nun yapımcılığında çekilen ve senaryosu Ahmet Başımoğlu tarafından kaleme alınan filmin sanat yönetmenliğini Zeynep Tekin yaptı.

Cinni: Uyanış Yönetmenliğini Müzisyen Emre Aydın'ın yaptığı korku ve gerilim türündeki "Cinni: Uyanış" filmde Eda Köksal, Gökçen Gökçebağ ve Merve Deniz kamera karşısına geçti.



Emre Aydın'ın ilk sinema yönetmenliği denemesi olan ve müzikleri de sanatçının kendisine ait olan film seri olarak devam edecek.

1 Kezban 1 Mahmut: Adana Yollarında Cenk Çelik'in yönetmenliğini yaptığı "1 Kezban 1 Mahmut: Adana Yollarında" adlı filmde Sinan Bengier, Esin Yıldız, Ercan Zincir, Cenk Hakan Köksal ve Necla Özay rol aldı.



Komedi türündeki film, İstanbul'da öğrencilik hayatı yaşayan iki yakın arkadaşın Mersin'den Adana'ya uzanan kız kaçırma hikayesini konu alıyor.

Nasıl Yani Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Uğur Can Akgül ile Ferdi Sancar'ın oynadığı "Nasıl Yani" filminin yönetmen koltuğuna Ayhan Özen oturdu.



Film, dedelerine Da Vinci'den miras kalan Mona Lisa tablosunu satıp, zengin olma hayalleri kuran üç kardeşin komik hikayesini anlatıyor.



Filmin senaryosu, sosyal medya fenomenleri ve kısa filmleri sayesinde tanınan Aykut Elmas, Uğur Can Akgül ve Halil İbrahim Göker'e ait.