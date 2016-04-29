Bu hafta vizyona hangi filmler giriyor?

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film seyircisiyle buluşuyor.



İşte bu hafta vizyona giren filmler ve fragmanları:

Özel Bir Gün

Gary Marshall'ın yönettiği komedi türündeki "Özel Bir Gün", anneler gününde üç jenerasyonu bir araya getiriyor.

Brooklyn

Genç İrlandalı göçmen Eilis Lacey'nin 1950'ler Brooklyn'inde geçen hikayesini konu alan "Brooklyn"de başrolleri Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen ile Hugh Gormley paylaşıyor.

Baskın Günü

Aksiyon meraklılarının ilgisini çekecek "Baskın Günü", Paris'te yaşayan Amerikalı genç bir yankesicinin içinde cüzdandan çok daha fazlasının bulunduğu bir çantayı çalmasının ardından CIA'in en çok aradığı isimler arasına girmesini anlatıyor.

Bay Doğru

Anna Kendrick, Sam Rockwell, Tim Roth, Douglas M. Griffin, James Ransone ve Anson Mount'un oynadığı "Bay Doğru"nun yönetmenliğini Paco Cabezas yaptı.

Kurdun Uyanışı

Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa ile Yin Zhusheng'in oynadığı "Kurdun Uyanışı" film 1967 yılında Moğolistan'ın iç kısımlarında geçiyor.

Yeni Ahit

2016 Altın Küre Ödüllerinde "Yabancı Dilde En İyi Film" adayı olan komedi filmi "Yeni Ahit", Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve, François Damiens gibi Fransızsinemasının tanınmış oyuncularını bir araya getiriyor.

Ratchet and Clank

Playstation 2'nin sevilen ve en çok satılan video oyunlarından olan "Ratchet & Clank" serisinin ilk sinema uyarlaması film, hayranlarına aksiyon dolu yeni bir evrenin kapılarını açmayı amaçlıyor.

Kadere Tutsak

Haftanın Türk filmlerinden "Kadere Tutsak"ta başrolleri, Murat Ünaloğlu, Ateş Kantaroğlu, Ümit Sağlam ile Şakir Aydın paylaşıyor.

Magi

Korku ve gerilim türündeki "Magi", hamile kızkardeşi Marla'nın ani ve esrarengiz ölümüyle ilgili gerçeği araştıran Amerikalı gazeteci Olivia Watson'un İstanbul'da yaşadığı macerayı konu alıyor.

Emicem Hospital

Türk filmi "Emicem Hospital", Film, Karadeniz'in küçük bir sahil kasabasında yer alan ve geleneksel yöntemlerle yönetilen tuhaf bir hastahanede geçen komik olaylar etrafında dönüyor.