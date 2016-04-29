T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bu hafta vizyona hangi filmler giriyor?

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film seyircisiyle buluşuyor

29 Nisan 2016 11:56

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film seyircisiyle buluşuyor. 


İşte bu hafta vizyona giren filmler ve fragmanları:

 

Özel Bir Gün

 

Gary Marshall'ın yönettiği komedi türündeki "Özel Bir Gün", anneler gününde üç jenerasyonu bir araya getiriyor.

 

Brooklyn

 

Genç İrlandalı göçmen Eilis Lacey'nin 1950'ler Brooklyn'inde geçen hikayesini konu alan "Brooklyn"de başrolleri  Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen ile Hugh Gormley paylaşıyor.

 

 

Baskın Günü

Aksiyon meraklılarının ilgisini çekecek "Baskın Günü", Paris'te yaşayan Amerikalı genç bir yankesicinin içinde cüzdandan çok daha fazlasının bulunduğu bir çantayı çalmasının ardından CIA'in en çok aradığı isimler arasına girmesini anlatıyor.

 

 

Bay Doğru

Anna Kendrick, Sam Rockwell, Tim Roth, Douglas M. Griffin, James Ransone ve Anson Mount'un oynadığı "Bay Doğru"nun yönetmenliğini Paco Cabezas yaptı.

 

Kurdun Uyanışı

 

Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa ile Yin Zhusheng'in oynadığı "Kurdun Uyanışı" film 1967 yılında Moğolistan'ın iç kısımlarında geçiyor.

 

Yeni Ahit

 

2016 Altın Küre Ödüllerinde "Yabancı Dilde En İyi Film" adayı olan komedi filmi "Yeni Ahit", Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve, François Damiens gibi Fransızsinemasının tanınmış oyuncularını bir araya getiriyor.

 

Ratchet and Clank

 

Playstation 2'nin sevilen ve en çok satılan video oyunlarından olan "Ratchet & Clank" serisinin ilk sinema uyarlaması film, hayranlarına aksiyon dolu yeni bir evrenin kapılarını açmayı amaçlıyor.

 

 

Kadere Tutsak

 

Haftanın Türk filmlerinden "Kadere Tutsak"ta başrolleri, Murat Ünaloğlu, Ateş Kantaroğlu, Ümit Sağlam ile Şakir Aydın paylaşıyor.

 

 

 Magi

 

Korku ve gerilim türündeki "Magi", hamile kızkardeşi Marla'nın ani ve esrarengiz ölümüyle ilgili gerçeği araştıran Amerikalı gazeteci Olivia Watson'un İstanbul'da yaşadığı macerayı konu alıyor.

 

 

Emicem Hospital

 

Türk filmi "Emicem Hospital", Film, Karadeniz'in küçük bir sahil kasabasında yer alan ve geleneksel yöntemlerle yönetilen tuhaf bir hastahanede geçen komik olaylar etrafında dönüyor.

 

ETİKETLER

vizyonsinemafilmleryerli filmlerkorku filmlerianimasyonkomedi filmler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24