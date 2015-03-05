Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor

Love, Rosie

Rosie (Lily Collins) ve Alex (Sam Claflin) 5 yaşlarından beri çok iyi arkadaştırlar. Birbirlerini başka gözle hiç bakmamışlardır, ya da gerçekten öyle midir? 18 yaşında yaptıkları seçimler sonucu birbirilerinden uzaklaşırlar. Yıllar sonra aralarına mesafeler girdikten sonra geçmişte yaşadıklarını ve anılarını unutmayı başaramamışlardır.

Büyük Gözler / Big Eyes

Church filmde 1950'li yıllarda büyük gözlü çocukların resimlerini yaparak ünlenen ressam Walter Keane'i canlandıracak. Hudson ise Walter'ın eşi Margaret Keane rolünde olacak. Keane çifti boşanmaya karar verdiğinde, resimleri hangisinin yaptığı sorunu ortaya çıkacak.

Chappie

Yakın bir gelecekte geçen filmde robotlardan oluşan bir polis ordusu, insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie bir gün kaçırılır ve yeniden programlanır. Bu andan itibaren dünyanın ilk düşünebilen ve hissedebilen robotu olan Chappie, artık otoriteler için bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır ve bir an önce yok edilmesi gerekecektir.

Lazarus Etkisi / The Lazarus Effect

Bir tıp öğrencisi grubu, ölüleri diriltecek bir yol keşfetmişlerdir. Bunu çeşitli hayvanlar üzerinde başarıyla uygularlar. Ekibin üyelerinden Zoe (Olivia Wilde) bir kaza sonucu öldüğünde, arkadaşları aynı işlemi onun üzerinde de denerler. Zoe hayata geri döner, ancak geri dönen, tanıdıkları arkadaşları değildir.

Çekmeceler

Otuz ikinci yaş günün gecesinde, kanlar içinde hastaneye kaldırılan Deniz’in, sıkça geçmişe döndüğü yoğun rehabilitasyon sürecinde, ruhundaki kilitli çekmeceler açılacak. Kız çocuk ve ergen cinselliğinin neresinden tutacağını bilemeyen aktör bir anne-babanın, kendi kompleksleri arasında kızlarının bedeninde ve ruhunda açtıkları yaralar ortaya çıkacak. Senaryosu gerçek olay ve kişilerden esinlenilerek M.Caner Alper tarafından kaleme alınan “Çekmeceler” kız çocuk cinselliğine korkusuz bakışla ele alıyor.

Bir Varmış, Bir Yokmuş

Duyduğu bir şarkının peşine düşen Nehir ile şarkıyı yapan Ozan'ın tüm zorluklara rağmen bitirmeyi başaramadıkları aşklarının hikayesinin anlatıldığı filmin başrollerinde Mert Fırat ve Melisa Sözen yer alırken onlara Hare Sürel, Mustafa Uzunyılmaz, Judith Lieberman, Onur Şirin, Anıl Altınöz ve Göktay Tosun eşlik ediyorlar.

Yeni Dünya

Taşrada yaşayan Soner (Erkan Petekkaya) ve ailesi, maddi sorunlar nedeniyle İstanbul'a göç etmeye karar verir. Ancak Soner'in tek derdi maddi sıkıntılar değildir. Ailenin bir de Down Sendromlu çocuğu vardır. Bu durum işlerini çok daha güçleştirse de tüm zorluklara rağmen İstanbul'a giderler. Ancak devletin Soner'e vereceği maaş bile ailenin geçinmesine ve burada bir hayat kurabilmelerine yetecek kadar çok değildir. Tüm aile çok kısa süre içinde büyük şehirdeki hayatın da terkettikleri taşradan çok farklı olmadığını anlayacaktır.

Caner Erzincan'ın ikinci filmi Yeni Dünya'nın gişe geliri Down Sendromlular Derneği’ne aktarılacak.

Asabiyim Ben / Relatos salvajes

Öfkenin iliklere işlediği bir toplumda, aşkların, nefretin ve intikam duygusunun hüküm sürdüğü bireylerin öyküsü...

Havana'ya Dönüş / Retour à Ithaque

Amadeo (Néstor Jiménez) 16 yıl boyunca ülkesi Küba'dan ve Havana'daki arkadaşlarından uzakta Madrid'de sürgünde yaşadıktan sonra ülkesine dönen bir yazardır. Burada bir otelin terasında eski arkadaşlarıyla bir araya gelir: göz doktoru Tania, ressam Rafa, mühendis Aldo ve edebiyat sever Eddy... Gün batımına dek konuşurlar, şarkı söylerler, eski anıları yad edip geçmişlerini sorgularlar.