Bu hafta vizyona hangi filmler girdi?

Türkiye'deki sinema salonlarına bu hafta biri yerli 5 film vizyona girecek. Yönetmen Gökhan Yılmaz'ın çektiği yerli film Bol Şans, müzisyen olan Deniz'in, babasının vefat haberi üzerine yola çıkıp, köyde karşılaştığı Buse'den etkilenmesi üzerine yaşamını köyde sürdürmesini konu alıyor. Bilim-kurgu sevenler için vizyona girecek olan "​​​Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV" ise şimdiden merak ediliyor.

Yönetmenliğini Courtney Hunt'un yaptığı ve başrollerinde Keanu Reeves, Renee Zellweger, Kenneth Chol ve Gugu Mbatha-Raw'ın yer aldığı "Yüce Adalet" izleyiciyle buluşacak.

Dram ve gerilim türündeki film, başarılı bir savunma avukatının, babasını öldürmekten yargılanan genç müvekkilini hapisten kurtarmaya çalışmasını konu alıyor.

"Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV"

Takeshi Nozue’nin yönettiği ve "Final Fantasy XV" dünyasında geçen olayları konu alan filmin seslendirme kadrosunda Aaron Paul, Neil Newbon, Sean Bean ve Lena Headey gibi isimler yer alıyor.

Bilim-kurgu ve aksiyon türündeki film özetle şöyle:

"Kutsal Kristal'in evi olan Lucis krallığı, onu çalmak isteyen Niflheim imparatorluğu tarafından tehdit edilmektedir. Lucis Kralı Regis'in emrinde, büyü gücüyle donatılmış ve seçilmiş askerlerden oluşan Kingsglaive Birliği vardır. Bu birlik Kral Regis'i ne pahasına olursa olsun korumakla görevlendirilmiştir. Niflheim İmparatorluğu ile dünyanın hakimiyeti arasında duran tek engel Kingsglaive'dir."

"Viral"

Sofia Black Delia, Analeigh Tipton, Travis Tope ve Colson Baker'in oynadığı filmin yönetmenliğini Henry Joost ile Ariel Schulman yapıyor.

Senaryosu Barbara Marshall'a ait olan film, yeni geldikleri kasabadaki hayatlarına adapte olmaya çalışan iki genç kızın, okulda öğretmen olarak çalışmaya başlayan babalarının aileye yeni bir başlangıç yaptırmak istemeye karar vermesi sonrasında yaşadıkları endişeyi konu ediniyor.

"Bol Şans"

Gökhan Yılmaz'ın yazıp yönettiği filmde Selim Gülgören, Burçin Abdullah, Emir Benderlioğlu ile Sarp Bozkurt rol aldı.

Dram türündeki film, İstanbul'da arkadaşının barında şarkıcılık yapan ve hayatından gayet memnun olan bir gencin, babasının ölümü üzerine doğup büyüdüğü köye gelip cenaze işlerini hemen halledip dönmeyi planlarken, kendini köyde kalıp babasının işletmekte olduğu açık hava sinemasının ihalesini alma mücadelesinin içinde bulması etrafında dönüyor.

"Barbie: Uzay Macerası"

Michael Goguen ve Andrew Tan'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon türündeki filmin seslendirmeleri Dwight Schultz, Erica Lindbeck, Robbie Daymond, Kimberly Woods ve Ben Bledsoe'ye ait.

Senaryosunu Kacey Arnold'un kaleme aldığı film, Barbie'nin dünyadan çok uzakta yepyeni bir macera peşinde koşmasını izleyicinin beğenisine sunuyor.