Bu hafta vizyona hangi filmler girdi?

Temmuz ayının ilk haftasında komediden korkuya, bilim-kurgudan drama 7 yeni film izleyiciyle buluşuyor.

Meral Çetinkaya, Mehmet Can Minciözlü, Tuna Kiremitçi gibi isimlerin yer aldığı Babaannem ve Üç Harfliler filmlerinin yeni halkası Üç Harfliler 3: Karabüyü bu hafta vizyona giren yerli filmler oluyor. Bu hafta ayrıca Arınma Gecesi filmlerinin yenisi Arınma Gecesi: Seçim Yılı, haftanın tek biyografik filmi Hitler'e Suikast, eğlenceli film arayanlar için Bir Kadın + Bir Erkek, daha çok küçük sinemaseverlere hitap eden Küçük Şövalye Trenk ve Midnight Special sinema salonlarındaki yerini alıyor.

Midnight Special



Mud ve Take Shelter adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenen Jeff Nichols'un yönetmen koltuğunda oturduğu Midnight Special, doğaüstü özel güçleri olan Alto'nun hayatına ve çocuğunu ele gerçirmek isteyenlerden koruyan bir babanın hikayesine odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Michael Shannon, Kristen Dunst, Adam Driver, Joel Edgerton ve Sam Shepard yer alıyor.

Arınma Gecesi: Seçim Yılı





James DeMonaco'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Arınma Gecesi'nin devam halkası Arınma Gecesi: Seçim Yılı, 12 saatlik anarşinin dehşet verici yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Ethan Phillips, Raymond J. Barry yer alıyor.



Babaannem



Serkan Özarslan'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, kağıtların geri dönüşümü üzerinden bir insanın mazide yaşadıklarına ve iç hesaplaşmalarını anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Meral Çetinkaya, Mehmet Can Mitnciözlü, Tuna Kiremitçi, Özgül Koşar, Sertaç Ekici yer alıyor.

Üç harfliler 3: Karabüyü



Siccin ve Musallat serileriyle yerli korku filmlerinin aranan ismi olan Alper Mestçi'nin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film; evini kiraya veren Alev', kızı Eda ve kocası Erol'un hayatlarının kabusa dönmesine odaklanıyor. Filmde Seda Oğuz, Deniz Gündoğdu, Özay Fecht, Merva Ateş, Metin Yıldırım gibi isimler yer alıyor.

Bir kadın + Bir erkek





Fransız sinemasının usta ismi Claude Lelouch'un Valerie Perrin ile senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, kadın-erkek ilişkileri üzerine odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert, Alice Pol gibi isimler yer alıyor.

Hitler'e suikast



Çekmiş olduğu Çöküş ve Deney filmleriyle Oscar'a aday olmuş Oliver Hirschbiegel'in kamera arkasına geçtiği yapım, 1939 senesinde Hitler'e yapılan suikast girişimini beyaz perdeye taşıyor. Filmde Christian Friedel, Katharine Schüttler, Burghart Klaussner, Johann von Bülow gibi isimler yer alıyor.



Küçük şövalye Trenk



Haftanın tek animasyon filmi olan Küçük Şövalye Trenk daha çok minik sinema tutkunlarına hitap ediyor. Film, haksız yere zindana atılan babasını kurtarmak için mücadele eden Trenk ve arkadaşlarını konu alıyor. Filmin yönetmenliğini Anthony Power üstlenirken senaryo Gerrit Hermans tarafından kaleme alınıyor.