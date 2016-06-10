Bu hafta vizyona hangi filmler girdi?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.

Jon M. Chu'nun yönettiği ve Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, Michael Caine, Lizzy Caplan ile Dave Franco'nun başrollerinde oynadığı "Sihirbazlar Çetesi 2" izleyiciyle buluşacak.

"Atlılar" olarak bilinen usta dört sihirbazın en cüretkar gösterileri için geri dönmesinin anlatıldığı filmde, bir yıl önce yaptıkları Robin Hood stili gösteriyle toplumun hayranlığın kazanan ve FBI'ı utandıran çete üyeleri, geri dönüş gösterisiyle kaçışın kendileri için bir çocuk oyuncağı olduğunu gösterecek.

FBI özel ajanının da yardımıyla gruba yeni katılan isimlerin oluşturduğu "Sihirbazlar Çetesi", yeni seride özenle planlanmış sürpriz gösterilerini, bu sefer Ben Lamb'ın canlandırdığı "Owen Case" karakterini ifşa etme umuduyla sergileyecek.

"Özel Kargo"

Bruce Willis'in başrolünde olduğu ve yıldız oyuncuya Mark-Paul Gosselaar, Claire Forlani, John Brotherton, Lydia Hull ile Daniel Bernhardt'ın eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Max Adams yaptı.

Aksiyon türündeki "Özel Kargo", başarısız bir soygun girişiminin ardından patronunun güvenini yeniden kazanabilmek ve kaybı telafi etmek amacıyla bir başka üst düzey hırsız olan eski sevgilisinden yardım istemek zorunda kalan bir hırsızın giriştiği macerayı konu alıyor.

"Fırtınalı Hayatlar"

Michael Grandage'nin ilk yönetmenlik deneyimi olan filmin başrollerinde, Nicole Kidman, Jude Law, Guy Pearce, Colin Firth ve Laura Linney gibi tecrübeli oyuncular yer alıyor.

A. Scott Berg'ün "Max Perkins: Editor of Genius" kitabından uyarlanan film, genç yaşında ün ve başarıya ulaşan bir yazar olan F. Scott Fitzgerald ve Ernest Hemingway gibi sembolleşmiş roman yazarlarını keşfetmiş tüm zamanların en saygıdeğer bir edebiyat editörü arasında gelişen karmaşık dostluk ilişkisini anlatıyor.

"Belgica"

"Kırık Çember" ile En İyi Yabancı Film dalında Oscar adayı olan Felix van Groeningen'in yönettiği filmin başrollerinde Stef Aerts, Tom Vermeir, Helene Devos ile Charlotte Vandermeersch bulunuyor.

"Belgica" ile yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan yönetmenin dram türündeki yeni filminin konusu şöyle:

"Yirmilerinin sonlarındaki Jo, bir zamanlar sanatla uğraşmış ama başarılı olamamıştır. Tutkusunu, yeni açtığı ve diğer tüm barlardan farklı olmasını istediği Belgica'ya taşır. Öte yandan ağabeyi Frank, şehre uzak bir yerde aldığı çiftliğiyle uğraşırken ikinci çocuğunun dünyaya gelmesini bekler. Ancak Frank, ne yöne evrildiğinden emin olmadığı hayatından mutsuzdur. Jo'nun barına yaptığı küçük bir ziyaret sonrasında iki kardeş Belgica'yı daha büyük, daha modern ve daha eğlenceli bir yer haline getirmeye karar verir. Birkaç hafta içinde şehrin eğlence merkezine dönüşen Belgica'nın ünü, iki kardeşin hayalini kurdukları her şeyin kapılarını açar fakat gece hayatının hızı, ikilinin parçalanan hayatlarına bile yetişemeyecek kadar yavaştır."

"Kim Kadın Kim Koca"

R. Balki'nin yönettiği Bollywood filmi "Kim Kadın Kim Koca"da başrolleri Bollywood sinemasının sevilen isimleri Kareena Kapoor ve Arjun Kapoor paylaşıyor.

Romantik komedi türündeki Hint filmi, kadınların sadece evlerinde oturarak kocaları sayesinde hayatta kalmalarına karşı çıkan ve başarılı bir iş kadını olmayı hedefleyen genç bir kızın, Delhi'ye uçakla gittiği sırada tanıştığı gençle başladığı ilişki sonrasında yaşadığı zihin karmaşıklığını konu ediniyor.

"Korku Seansı 2"

Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O'Connor ile Madison Wolfe'un oynadığı filmin yönetmenliğini James Wan üstlendi.

Üç yıl önce vizyona giren ilk serinin karakterleri dünyaca tanınmış doğaüstü olay araştırmacıları Ed ve Lorraine Warren, "Korku Seansı 2"de, izleyiciye şeytan ve cinlerin varlığı ile ilgili vaka dosyalarından sinemaya uyarlanan yeni bir hikaye sunacaklar.

İlk filmde olduğu gibi, bu filmin başrollerinde de Lorraine ve Ed Warren çiftini Vera Farmiga ve Patrick Wilson canlandırıyorlar.

"Sekerat: Son"

Şeyda Şen'in yönettiği haftanın yerli korku filmi "Sekerat: Son"un başrollerinde Meltem Miraloğlu, Batuhan Aydar, Almila Kuruoğlu ile Emre Koç yer alıyor.

Ölüm anında yalnızca ölen kişi tarafından gözlemlenebilen olayların ürkütücü yolculuğunu ve ölüm anı sarhoşluğunu anlatan korku ve psikolojik gerilim türü film, izleyiciye ölümün sırrını sorgulatırken varlıkların sadece görünen maddi yanlarından ibaret olmadığını anlatmayı amaçlıyor.

"Ve Panayır Köyden Gider"

Yönetmenliğini Mete Sözer'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Cem Davran, İlyas Salman, Açelya Devrim Yılhan ve Meral Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.

Dram türündeki film, geçmişi karanlık küçük bir köye, kendi geçmişini sorgulayan yabancı bir adamın gelmesiyle yaşanan tuhaf olaylar zincirini konu ediniyor.

"Zootropolis: Hayvanlar Şehri"

Byron Howard ile Rich Moore'un yönettiği animasyon türündeki filmin orjinal seslendirmelerini Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba ile Jenny Slate yaptı.

"Tilki Nick Wilde" karakterini ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın seslendirdiği Disney'in hiç insan karakteri olmayan üçüncü filmi, "Zootropolis" adlı büyük ve karmaşık şehirdeki bir polis memuru tavşanın, bir tilki ile birlik olup zorlukların üstesinden gelmeye çalışmasını anlatıyor.