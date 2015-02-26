Bu hafta vizyona hangi filmler giriyor?

Birdman veya (Cahilliğin Umulmayan Erdemi) / Birdman: Or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

Oyunun açılış gecesinde baş aktör provalar sırasında yaralanır ve yeri doldurulması gerekir. Baş aktrist Lesley’in önerisi ile hasılat garantili Mike Shiner baş aktörlüğe getirilir. Mike sahneye çıkmaya hazırlanırken kız arkadaşı ve oyuncu Laura, kızı ve onun kişisel asistanı Sam ve her şeyi düzenlemeye çalışan eski karısı Sylvia ile uğraşmak zorundadır.

Her Şeyin Teorisi / The Theory of Everything

1963 yılında İngiltere’de Cambridge Üniversitesinde öğrenci olan Stephen büyük adımlar atmaktadır ve evren için “basit, etkili bir açıklama” bulmaya kararlıdır. Cambridge’de güzel sanatlar öğrencisi Jane Wilde’a aşık olduğunda kendi dünyası ortaya çıkar. Ama 21 yaşındaki bu sağlıklı, aktif, genç adama dünyasını sarsan bir teşhis konur. Motor nöron hastalığı, uzuvlarını ve bütün yeteneklerini etkileyecektir.

Karaman´ın Koyunu

Disiplinsiz bir kışlanın askeri olan Bahtiyar çeşme başında gördüğü Mihriban´a tutulur ve izdivacına talip olur. Mihriban da ona gönlünü kaptırır, fakat kışla kumandanı Albay Rıza onu istemeye gelecek ve babası da verecektir.

Bahtiyar, kumandanın üniformasını çalar, Mihriban´ı istemeye gider. Kendisini Karaman Paşa´nın sağ kolu Albay Bahtiyar olarak tanıtır. Bu sırada Albay Rıza gelir. O da Mihriban´ı ister. Mihriban´ın babası kızını hangisine vereceğini bilemez.

Sahte albay Bahtiyar ile kışla kumandanı Albay Rıza birbirine meydan okur. İkisi de kışlayı teftişe gelecek olan Karaman Paşa´yla kızı istemeye geleceğini söyler. Bakalım Karaman Paşa kızı hangisi için isteyecektir?

Karaman Paşa Osmanlı ordusunun en şanlı ve en sert paşasıdır. Zabitleri ve askerleri kurşuna dizdirmekle ünlüdür. Mihriban´ı isteyen Bahtiyar ve Rıza, tebdili kıyafet gezen Karaman Paşa´nın oyununa düşerler.

Manda Yuvası

‘Manda Yuvası’, alıştıkları hayatlarıyla, kapıya dayanan sanayileşme arasında sıkışıp kalan Kastamonu Çaykaşı’lı köylülerinin hikayesini anlatıyor.

8 Saniye

Berlinli Türk kızı olan Esra, iki hayat yaşar. Beş kardeşin en küçüğüdür. Özel ilişkilerinde kendisini kapana kısılmış hissetmektedir. Dayatılan kurallarla çatışan Esra, bir şeylerin eksik ya da yanlış olduğu hissinden kurtulamamaktadır. Rüyalarında ise arzusu, çocukluğundan beri rüyalarına giren gizemli adamı bulmaktır. Ancak rüyalarında ne kadar bilinçlenir, ne kadar gerçeği kavrarsa, gündelik hayatına etkisi o kadar artar.

Aşk Başkadır / Love Is Strange

39 yıllık bir beraberlikten sonra, evlilik kanunundaki değişimden faydalanan Ben ve George evlenmeye karar verirler. Fakat balayından döndüklerinde onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Ben, uzun süredir çalıştığı Katolik okulundan çıkartılmıştır ve artık Chelsea'de ki küçük apartman dairelerinde yaşamaya imkanları yoktur.