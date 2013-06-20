Bu hafta vizyona hangi filmler geliyor?

Dünyalar Savaşı Z

Max Brook'un romanından uyarlanan film, Çin'de ortaya çıkıp hızla tüm dünyaya yayılan, insanları zombilere dönüştüren bir hastalığa karşı hayatta kalmaya çalışan insanları anlatıyor. Brad Pitt'in hem başrol hem de yapımcı olduğu filmi Marc Forster yönetiyor. Diğer oyuncular ise David Morse, James Badge Dale, Julia Levy-boeken ile Elyes Gabel.

Sessiz Ev

Sarah, babası ve amcasıyla birlikte kış boyu boş kalan göl kenarındaki yazlık evlerine çeki düzen vermeye gider. Fakat evde tuhaf olaylarla karşılaşırlar; derinlerden duydukları seslerle yalnız olmadıklarını fark ederler. Bu sırrı çözmeye çalışırken Sarah delirmenin eşiğine gelecek ama aynı zamanda kendi geçmişinin sırları ve gizemleriyle karşılaşacaktır... Uruguay'da yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak 2010 çekilen Issız Ev (La Casa Muda) adlı gerilim filminin yeniden çevrimi olan yapımın yönetmenliğini, bir okyanus gerilimi olan Açık Deniz'de de imzası olan Chris Kentis ve Laura Lau üstleniyorlar. Başrolde ise Martha Marcy May Marlene filminden de tanıdığımız Olsen kardeşlerin en küçüğü Elizabeth var.



Rüzgarlar

Selim Evci'nin yönettiği, Yusuf Nejat Buluz, Mediha Didem Türemen, Rüçhan Çalışkur ile Zeynep Gülmez'in oynadığı "Rüzgarlar"da, filmler için ses kayıtları yapan Murat, Gökçeada'da (Imroz) duyduğu çeşitli sesleri kaydeder ve fotoğraflar çeker. Ada ile ilgili bir fotoğraf sergisi açmak istemektedir. Bu çalışmaları sırasında adada tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki Madam Styliani ile tanışır. Aralarında bir dostluk oluşur. Madam'ın kendi sesinden hayatını, anılarını kaydetmeye başlar.



38 Şahit

İş gezisinden evine dönen Louise , yaşadığı sokakta bir cinayet işlendiğini öğrenir. Gecenin karanlığında hunharca katledilmiş bir kadın vardır ortada fakat suç mahalinde hiçbir tanık yoktur. Herkes cnayetin uyudukları bir sırada işlendiğini iddia etmektedir. Pierre, Louise’in kocası da o anda evde değil işyerindedir. Louise bir müddet sonra aslında bu cinayetin 38 şahiti olduğunu ve bunlardan brinin de kocası Pierre olduğunu öğrenir. 'Bu kadın nasıl öldü' romanından uyarlanan bu filmde şahitlerin vicdanlarının sorularına verdikleri cevapları izlerken kendi vicdanınınla da başbaşa bırakıyor seyirciyi. Yönetmenliğini Lucas Belvaux'in yaptığı "38 Şahit" adlı yapımda, Nicole Garcia, Yvan Attal, Nathalie Baye, Joanna Theobalds , Sophie Quinton, Laurent Fernandez'in rol aldı.



Hipnozcu

Gerilim-korku-dram türündeki "Hipnozcu"nun yönetmenliğini Lasse Hallström üstlendi. Lena Olin, Mikael Persbrandt, Gustav Levin, Claes Hartelius, Johan Hallström, Robert Follin'in rol aldığı filmde, 10 yıl önce bir daha hipnoz yapmamaya yeminli olan Erik'ten, ailesinin yok edildiği bir cinayetin tek tanığı olan küçük çocukla hipnoz aracılığıyla iletişim kurması için yardım istenmesi ve sonrasında gelişen olaylar konu ediliyor.



Sevimli Canavarlar Üniversitesi

Dan Scanlon'un yönettiği animasyon türündeki "Sevimli Canavarlar" filminde seslendirmeleri, Billy Crystal, John Goodman, Steve Buscemi ile Dave Foley yaptı. Komedi ve animasyon severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, farklılıkların güzel dostluklara engel oluşturmadığı anlatılıyor.





İnşallah

Doktor olan Chloe, yaşamını Ramallah’taki Türk doktorlara yardım etmekle ve Kudüs’te yaşayan İsrailli bir asker olan kapı komşusu Ava ile geçirmektedir. Her gün uçurumun iki farklı yanını gören Chloe, birbirlerine düşman arkadaşları arasında köprü kurmaya çalışsa da her iki tarafa da aslında yabancı olduğunu fark edecektir. Belgeselleriyle tanınan Fransız sinemacı Anais Barbeau-Lavalette'in ikinci uzun metrajlı işi olan filmin başrolünde ise en son Café de Flore filminde izlediğimiz Evelyne Brochu yer alıyor.





