Bu hafta vizyona girenler...

BÜYÜKLER



CEHENNEM MELEKLERİ

Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade ve Rob Schneider'ın başrollerde olduğu ‘Büyükler’ (Grown Ups), küçükken iyi arkadaş olan ve Dört Temmuz hafta sonu için aileleriyle birlikte otuz yıldan beri ilk kez bir araya gelen beş erkek hakkında dur durak bilmeyen bir komedi.Beş çocukluk arkadaşı, yaz aylarını yıllar önce şampiyonluk kutlamalarını yaptıkları göl evinde geçirmek için büyüdükleri kasabaya dönerler. Filmin baş karakteri, büyüdüğü kasabaya dönmesi gerektiğinde, bunu ailesini yola sokmak için bir fırsat olarak görür. Bunu yapmak için, bir göl evi kiralar ve Dört Temmuz haftasında kalmaları için eski arkadaşlarını ve onların ailelerini davet eder.Kaldıkları yerden arkadaşlıklarına devam eden bu beş kişi, ilerleyen yaşın büyümek anlamına gelmediğini keşfederler.Cehennem Melekleri, bir Güney Amerika ülkesinin kural tanımaz diktatörünü yıkmak ve diktatörlük rejimini sona erdirmek için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerin hikayesinin anlatıldığı; aksiyon sinemasının en gözde aktörlerinin yer aldığı olağanüstü kadrosuyla dikkatleri çeken 2010’un en iddialı aksiyon-gerilim filmlerinden biri.Yeni görevleri nedeniyle ülkeye gizlice giriş yapan özel birlik kısa sürede hiçbir şeyin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını fark eder. Akabinde ekip kendini büyük bir yanılsama ve ihanet içinde bulur. Olaylar kontrolden çıkmaya başladığında ve masum hayatlar tehlike altına girdiğinde bu ekip çok daha büyük bir düşmana karşı mücadele etmeye başlar. Bu kardeşler takımını yok etmek adına onları bu görevin içine sokmuş olan ve geleceklerini tehdit eden kişiye karşı…



KEDİLER VE KÖPEKLER





Kediler Ve Köpekler: Kitty Galore’un İntikamı (Cats and Dogs: The Revenge Of Kitty Galore) ülkemizde 3 boyutlu ve 2 boyutlu seçenekleriyle vizyona girdi.



Kediler ve köpeklerin ezeli çekişmesinde çılgın bir kedi rekabette birkaç pati öndedir. Önceleri, MEOWS adlı casus kediler organizasyonunun üyesi olan Kitty Galore'un, düşmanlarını altetmek için şeytani bir planı vardır. Bu beklenmedik tehdit karşısında kediler ve köpekler tarihte ilk kez kendilerini ve insan dostlarını kurtarmak için işbirliği yaparlar.