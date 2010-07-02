Bu hafta vizyona giren filmler

T24





Ölüm Peşimizde/Yoga Hakwon

Müşteri (Cliente):

Yuva/Le Refuge-The Refuge:

Ölüm Zili/Gosa-Death Bell:

Oyuncak Hikayesi 3/ Toy Story 3:

Jae-Yeon Yun'un yönettiği ve Cha Soo Yeon, Park Han Byul, Cho Eun Ji ile Kim Hye Na'nın oynadığı "Ölüm Peşimizde/Yoga Hakwon", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekecek.Seyirciye beklenmedik ve alışılmadık bir tür korku vaat eden filmin konusu şöyle:"Eugene, dört sınıf arkadaşıyla beraber gizli bir yoga eğitimine katılır. Eğitimin kuralları arasında, izin verilen yiyecekler dışında bir şey yememek, banyo yapmamak ve aynaya bakmamak gibi kurallar vardır. Gördükleri korkutucu görüntüler karşısında bu uyarılarının ciddiyetini ve güzelliğe giden yolun ağır sonuçları olabileceğini anlarlar ve içlerinden yalnızca biri nihai güzelliğe kavuşabilecektir."Josiane Balasko'nun yönettiği ve Nathalie Baye, Eric Caravaca, Isabelle Carre ile Josiane Balasko'nun oynadığı "Müşteri/Cliente", farklı bir kadın-erkek ilişkisini anlatıyor.Orta yaşlarda girdiği bunalım soncu hayatına renk katmak isteyen bir kadının yaşadıklarını beyaz perdeye aktaran filmin konusu şöyle:"Ellili yaşlarında bir kadın olan Judith, internet sitelerinden seçtiği erkeklerle birlikte olarak eğlenmektedir. Patrick'le düzenli görüşmeye başlarlar. Genç adamın tek amacı, kazandığı parayla eşi Fanny'nin kuaför salonunun ipoteğini ödemektir. Fanny gerçeği öğrendiğinde Patrick işi hemen bırakır. Ancak paraları bitmeye başladığında Fanny kendi elleriyle kocasını bu kazançlı işe yani Judith'e doğru iter."François Ozon'un yönettiği ve Isabelle Carre, Louis-Ronan Choisy, Pierre Louis-Calixte ile Melvil Poupaud'un oynadığı "Yuva/Le Refuge-The Refuge", birini kaybetme ve onsuz yapamama gibi temaları üzerinde duruyor.Geçen yıl Ricky filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'ya aday olan ve "8 Kadın/8 femmes", "Havuz/Swimming Pool", "Angel" gibi filmleriyle tanınan yönetmen François Ozon'un yeni filminin konusu şöyle:"Mousse ve Louis, genç, güzel, zengin ve aşıktırlar. Ama uyuşturucu hayatlarını ele geçirmiştir. Bir gün aşırı doz alırlar ve Louis ölür. Mousse kurtulur, kısa bir süre sonra hamile olduğunu öğrenince Paris'ten uzakta bir eve kaçar. Birkaç ay sonra yanına, yuvasına gelen Louis'in erkek kardeşi sayesinde iyileşecek midir?"Yoon Hong-Seung'un yönettiği ve In-Sook Choi, Da-Geon, Sung Jin ile Yi-Seul Kang'ın oynadığı "Ölüm Zili/Gosa-Death Bell", koleje hazırlanan bir grup liseli gencin ölümle mücadelesini konu alır.Kore yapımı bu filmin konusu şöyle:"Gosa, kolejlere girmek için her Koreli öğrencinin vermesi gereken bir sınavdır. Okulun en başarılı yirmi öğrencisi seçilerek özel bir sınıfta toplanır ve sınav için çalıştırılmak istenir. Ders video gösterimi ile başlamışken aniden görüntü gider ve sırası boş duran arkadaşları, hızla su dolan bir akvaryum içinde ekrana gelir. O sırada bir ses, akvaryuma çizilmiş olan sorunun zamanında çözülememesi durumunda arkadaşlarının öleceğini söyler."Lee Unkrich'in yönettiği ve Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack ile Don Rickles'in seslendirdiği "Oyuncak Hikayesi 3/ Toy Story 3" haftanın tek animasyon filmi olarak ön plana çıkıyor.3D formatında sunulan filmin konusu şöyle:"Woody ve Buzz, sahipleri Andy'nin günün birinde büyüyeceğini kabullenmiş durumdadır. Peki o gün gelip çattığında ne yapacaklardır? Serinin üçüncü bölümünde Andy, üniversiteye gitmeye hazırlanmakta, sadık oyuncakları ise belirsiz gelecekleri yüzünden endişe içindedir."