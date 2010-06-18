Bu hafta vizyona giren filmler

T24

"Off Karadeniz"

"Şüphe/Istoria 52-Tale 52"

"İlahların Aşkı/Ondine"

"Gezegen 51/Planet 51"

Nur Dolay'ın yönettiği ve Melissa Papel, Nurhayat Boz, Şuayip Ünsal ile İrfan Delibaş'ın oynadığı "Off Karadeniz", İzmir, Of, Rize ve Ardeşen arasında geçen sıcak hikayesiyle öne çıkıyor.İzleyenleri güneşli Ege sahillerinden, Karadeniz'in serin yaylalarına, yemyeşil çay bahçelerine, derelerine, ormanlarına taşıyacak filmin konusu şöyle:"Melek, yeni hakim çıkmış İzmirli bir genç kız ve laz genci Yunus'a aşık. Aile, kızlarını Yunus'tan kurtarmaya çalışırken kendilerini Karadeniz'de bulur. Çünkü Melek, ilk görevi için Of'a atanmıştır."Alexis Alexiou'nun yönettiği ve Giorgos Kakanakis, Serafita Grigoriadou, Daphne Labroyianni ile Argyris Thanassoulas'ın oynadığı "Şüphe/Istoria 52-Tale 52", takıntılı bir aşk hikayesini anlatıyor.Fantastik gerilim ve psikolojik drama arasında bir çizgide yer alan filmin konusu şöyle:"Iason ve Penelope bir arkadaş yemeğinde tanışıp, birbirlerinden hoşlanır ve aşık olur. Bir süre sonra birlikte yaşamaya başlarlar. Ancak zamanla Iason'un davranışları tuhaflaşmaya başlar. Şizofrenik tavırlar sergileyen Iason, Penelope'un kendisini aldattığını sanmaktadır. Gittikçe panik atakları ilerleyen Iason, kendine ve çevresine zarar vermeye başlar."Neil Jordan'ın yönettiği ve Colin Farrell, Alicja Bachleda, Alison Barry ile Tony Curran'ın oynadığı "İlahların Aşkı/Ondine", lirik ve modern bir masal hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.Umut ve imkansız için savaşmayı anlatan aşk hikayesinin konusu şöyle:"Syracuse, İrlandalı bir balıkçıdır. Bir gün ağlarına takılan güzel ve gizemli bir kadınla hayatı değişir. Küçük kızı Annie, bu kadının büyülü bir varlık olduğuna inanmaktadır. Syracuse ise bu güzel kadına umutsuzca aşık olmuştur. Tüm masallarda olduğu gibi mutluluk ve karanlık bu hikayede yan yana gitmektedir."Jorge Blanco'nun yönettiği ve Dwayne Johnson, Jessica Biel, Justin Long, Seann William Scott'un seslendirdiği animasyon film "Gezegen 51/Planet 51", uzaylı istilasını komik bir dille anlatıyor.Özel bilgisayar efektleri kullanılan animasyon filmin konusu şöyle:"16 yaşındaki Lem, Gezegen 51'de, çitlerle çevrili bir yerde yaşamaktadır. Bir gün, hiç de hesapta yokken, milyonlarca mil uzaklıktan gelen astronot Baker, uzay gemisini komşusu Neera'nın bahçesine indirir. Zafer kazanmışcasına bayrağını diker ve arkasını döndüğü anda Gezegen 51'in yeşil derili sakinlerinin şaşkınlıkla kendisine baktığını görür. Panikler ve koşturmaya başlar."