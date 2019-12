Bu hafta vizyona giren filmler

T24 - Bu hafta 2'si yerli olmak üzere 8 film sinemaseverlerle buluşacak.





DENİZDEN GELEN



Nesli Çölgeçen'in yönettiği ve Onur Saylak, Deniz Boyner, Ahu Türkpençe ile Sümer Tilmaç'ın oynadığı Denizden Gelen/Zeytin Dalı''bir polis, bir çocuk ve bir kadının hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.



Doğu'dan Batı'ya göçü anlatan ve ön yargıların kırılması için hoşgörünün gerektiğini vurgulayan filmin konusu şöyle:



''Polis Halil, bir Afrikalı göçmenin ölümüne sebep olur. Olayın vicdani sorumluluğu Halil'i kendi dünyasına hapseder. Jordan ise annesiyle birlikte başladığı yolculuğu Yunanistan'da buluşacağı babasıyla İngiltere'de sonlandıracaktır. Bu, haftalar sürecek olan kaçak yolculuktur. Babasına ulaşmadan önceki son durağı Dalyan'da Jordan'la Halil'in yolları kesişir.''





HIRSIZ KOSMOS



Reha Erdem'in yönettiği ve Sermet Yeşil, Türkü Turan, Hakan Altuntaş ile Sabahat Doğanyılmaz'ın oynadığı ''Kosmos'', hırsız bir mucizecinin maceralarını yansıtıyor.



Doğa üstü güçleri olduğuna inanılan Kosmos'un hikayesini akıcı bir üslupla anlatan filmin konusu şöyle:



''Kosmos mucizeler yaratan bir hırsızdır. Dağlardan, taşlardan, ağlayarak ve sanki birilerinden kaçar gibi gelir bu zaman dışı sınır şehrine. Şehre girer girmez, nehirde boğulan bir küçük çocuğu kurtarır ve mucize yaratan insan olarak hemen kabul görür şehirde. Kosmos'un gelmesiyle şehirde soygunlar ve mucizeler birbirini kovalarken, şehirliler, Kosmos'un insanları iyileştirme gücünü keşfederler.''





GENÇ VİCTORİA



Jean-Marc Valle'nin yönettiği ve Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany ile Miranda Richardson'ın oynadığı ''Genç Victoria/The Young Victoria'', bir dönem filmi olarak öne çıkıyor.



Kraliçe Victoria'nın genç yaşında iktidara yürüyüşünün anlatıldığı filmde, Kraliçe Victoria'nın kraliyet ailesi içindeki iktidar kavgalarının nesnesi olmaktan, Prens Albert ile yaşadığı romantik yakınlaşmaya ve dillere destan evliliğine değiniliyor. Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan kraliçesi Victoria'nın entrikalarla örülü öyküsü, İngiliz oyunculardan oluşan kadrosuyla daha da güçleniyor.





''ÖLÜM ÇIĞLIĞI'' DEVAM EDİYOR



Jaume Balaguero ile Paco Plaza'nın yönettiği ve Oscar Sanchez Zafra, Ariel Casas, Alejandro Casaseca ile Pablo Rosso'nun oynadığı ''[REC]/(Rec 2)'', korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekecek.



''[REC]1:Ölüm Çığlığı'' filminin devamı olan ve el kamerasıyla çekilen filmin konusu özetle şöyle:



''Karantinaya alınan binanın içinde kapana kısılmış insanlarla iletişimin kesilmesi üzerinden henüz birkaç dakika geçmiştir. İçeride neler olduğunu kimse tam olarak bilemez. Dışarıda ise kargaşa hakimdir. Binaya girmek ve durumu incelemek Özel Harekat Birimi için çok basit bir görevdir aslında. Ama hepimizin bildiği gibi, görünürdeki durum yanıltıcı olabilir.''





SUDAKİ ZEHİR



Breck Eisner'ın yönettiği ve Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson ile Danielle Panabaker'ın oynadığı ''Salgın/The Crazies'' bir salgını anlatıyor.



Şehir suyundaki maddeyle canavarlaşan insanların vahşetini sergileyen filmin konusu şöyle:



''Şehir sularına karışan zehirli bir madde, kasaba sakinlerini psikopat katillere dönüştürdüğünden, yetkililer kasabayı karantinaya almaya karar verirler. Kasaba sakinlerinin kontrollerini kaybederek birer caniye dönüşmeleriyle Amerikan rüyası sona erer. Salgını önlemeye çalışan askeriye, kasabaya girişi ve çıkışı engelleyince, sağlıklı kalanlarla gözü dönmüş katiller arasında bir kaos başlar.''





MODA DÜNYASINDAN HOOLYWOOD'A



Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult ile Matthew Goode'un oynadığı ''Tek Başına Bir Adam/A Single Man'', filminin yönetmeni dünyaca ünlü moda tasarımcısı Tom Ford.



Filmde, orta yaşlı, eşcinsel bir İngilizce öğretmeninin uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisinin ölümünün ardından yaşadığı bir gün anlatılıyor. İlk uzun metraj denemesi olduğu için Tom Ford'un finansmanını bizzat karşıladığı bu filmdeki performansıyla Colin Firth, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a adaya gösterildi





ŞARKILAR BİTMESİN



Julie Anne Robinson'ın yönettiği senaryosunu ise Nicholas Sparks'ın üstlendiği ''Last Song/Son Şarkı'' filminde, Avustralyalı aktör Liam Hemsworth ile Miley Cyrus rol aldı.



Miley Cyrus'ın, babasının yanına yaz tatilini geçirmeye gönderilen genç ve asi bir kızı canlandırdığı filmde, baba kız ilişkisi ele alınıyor.



Shane Acker'ın yönettiği ve Elijah Wood, John C. Reilly, Jennifer Connelly ile Christopher Plummer'ın oynadığı ''9 Nine'' haftanın öne çıkan fantastik filmi olarak gösteriliyor.



Fantastik filmler dünyasına yeni bir soluk getiren filmin konusu özetle şöyle:



''Yakın bir gelecekte dünyadaki makineler isyan ederek insanlığa savaş açar. Toplumsal çalkantılarla insan nüfusu neredeyse silindikten sonra makinelerin çoğu kapanır. Dünyamız yıkılırken dokuz küçük, dikişli bez bebeğe can verilir. Hedefleri arta kalan canavar makinelerdir.''