BU HAFTA VİZYONA GİREN FİLMLER

T24

Dersimiz Atatürk



Büşra

Özel Kuvvetler (The Men Who Stare at Goats) / Filmin fragmanı için TIKLAYIN

"Dersimiz Atatürk" filminde Atatürk; yalın, sıcak bir dille Turgut Özakman’ın kaleminden anlatılıyor… İlkokul 5. sınıfta okuyan bir grup çocuğun, Atatürk'ü daha iyi anlamaları için verilen ödevle başlar. Bu ödev onlar için Ata'nın yaşamına ve Kurtuluş öyküsüne yapılacak uzun ve öğretici bir yolculuk olacaktır. Bu yolculukta onlara önderlik edecek olan çocuklardan birinin ödüllü tarihçi "Dede"sidir.Büşra’nın hikayesi dört yalnız insanın, dört farklı bakış açısının ve dört trajik öykünün düğümlenmesiyle vücuda geliyor. Büşra üniversiteden yeni mezun olmuş, hayata atılmak üzere olan, muhafazakâr ve varlıklı bir ailenin türbanlı kızıdır. Modern ve progresif arzuları ile, ailesinin onu yetiştirdiği ve alışkın olduğu değerler kendi içinde bir çelişki halindedir.Çocukluğu evdeki dengeyi kurmakla geçen John Tyree, orduya yazılır ve asker olmak için evden ayrılır. Gitmeden önce Savannah isminde, hayır kurumlarında çalışan muhafazakar üniversite öğrencisi ile tanışır. Tesadüfler onları hep karşı karşıya getirir. Aralarındaki ilişki kıskançlık nedeniyle bozulur gibi olsa da, John genç kızın kalbini kazanmayı başarır. Ancak 11 Eylül'den sonra John orduya çağrılmıştır.Gerçek olamayacak kadar garip günlük hikayeler peşinde koşan bir gazetecinin Amerikan ordusunun gizli bir kolunu keşfetmesiyle, akıllara durgunluk veren bir görevle kendini Özel Kuvvetler arasında bulması bir olur. Gazeteci Bob Wilton (Ewan McGregor) gizemli bir kişilik olan ve Amerikan ordusunun deneysel bir birimine ait olduğunu öne süren Lyn Cassady (Oscar’lı oyuncu George Clooney) ile tanıştığında, kendisine büyük bir çıkış sağlayacak güçlü bir haberin peşindedir.Uzunca saçları, tek küpesi ve yüzüğüyle Don Juan havasındaki Fikret (17) Boğaz Köprüsü trafiğinde gizlice gül satarak hayatını kazanır. Bir yandan da Eminönü civarindaki çeşitli dükkanları dolaşarak daha iyi bir iş arar.Umut (28) Taksim-Bostancı hattında işleyen bir dolmuşta şoför olarak çalışmaktadır. Televizyon dizilerindeki hayatlardan etkilenen karısı Cemile'yi memnun etmek için, birlikte emlakçıları dolaşırlar, kiralık daha iyi bir ev ararlar. Kayseri'den Boğaz Köprüsü'ne trafik polisi olarak atanmış olan Murat (24) ise milyonlarca arabanın arasında kendini yalnız hisseder. Akşamları, bir polis arkadaşıyla paylaştığı evde bilgisayarının başına oturur ve internet üzerinden kız arkadaş arar.Mahallenin iki afilli delikanlısı; Güvercinci Selim (Cemal Toktaş) ve Çaça Celal (Volga Sorgu), gökdelenlerin hemen yanında dar gelirli insanların yaşadığı bir mahallede oturup, yolun öteki tarafındaki lüks semtlerde Usta (Erkan Can) dedikleri birisinin hesabına otoparkçılık yaparlar. Selim, sevdiği kız Ayşe (Ayfer Dönmez) ile evlilik planları yapıyordur. Çaça'yla en büyük hayalleri ise kendilerine ait bir otoparka sahip olmaktır.